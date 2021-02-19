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Челябинский микрорайон Чурилово остался без тепла из-за аварии

В Челябинске из-за аварии на теплотрассе отключили тепло и горячую воду в микрорайоне Чурилово. Без тепла остались 83 жилых дома, четыре детских сада, одна школа, два лечебных учреждения и еще 48 зданий, сообщает пресс-служба администрации города.

Аварийное отключение на подающем трубопроводе, расположенном на улице Линейная, произошло сегодня в 12:20. Сейчас на месте работает аварийная бригада МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Планируется, что подачу тепла и горячей воды восстановят к 22 часам 19 февраля.

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