В Ижевске запретили выгуливать животных на детских и спортивных площадках

Депутаты гордумы Ижевска внесли изменения в правила благоустройства города на сессии 18 февраля. Так, официально запрещено выгуливаться домашних животных на детских и спортивных площадках, а также на придомовых и муниципальных территориях. Кроме того, поправки обязывают граждан убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев.

Ранее сообщалось, что две площадки для выгула собак построили в парке «Тишино» и возле дома №41 на Заречном шоссе в Ижевске. Стоимость работ составила 546,1 тыс. руб. и 653,6 тыс. руб. соответственно.