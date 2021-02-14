Супер-Марио спешит на помощь стране

Италии обрела новое правительство. В субботу приняли присягу члены кабинета, сформированного экс-главой Европейского центробанка Марио Драги, прозванного Супер-Марио. Вопреки ожиданиям, кабинет оказался больше политическим, нежели техническим. Из 23 министров 15 — представители политических партий. Главой МИДа остался Луиджи Ди Майо («Движение 5 звёзд»), министром обороны — Лоренцо Гуэрини (Демпартия). Важный пост министра экономического развития получил Джанкарло Джорджетти («Лига»).

Назначением на высокие должности в кабинете Марио Драги отблагодарил политиков за полную и безусловную поддержку в ходе предварительных консультаций своей кандидатуры и предлагаемого курса. Его политическую линию, подразумевающую дальнейшую евроинтеграцию, отказалась поддержать только правая партия Джорджи Мелони («Братья Италии») — она и не получила кресел в правительстве.

«Вместе, чтобы вывести из опасности страну» — так сформулировал задачу нового кабинета его глава в ходе первого заседания правительства.





Супер-Марио получает Италию с разрушенной экономикой и продолжающейся пандемией. Последним распоряжением его ушедшего в отставку предшественника Джузеппе Конте был декрет, сохраняющий ограничительные меры, в частности запрет на передвижение между областями. И все же, когда господин Конте, передав, как того требует традиция, правительственный колокольчик Марио Драги, покидал правительственную резиденцию палаццо Киджи, вслед ему звучали аплодисменты.

Вплоть до последнего момента список кандидатов, которых Марио Драги пригласил в свой кабинет, оставался большим секретом. Журналистам и прочим переживающим по этому поводу, включая руководителей партий, было сообщено, что, в соответствии с 92-й статьей конституции, формирование кабинета является исключительной прерогативой получившего соответствующий мандат премьера с последующим утверждением президента страны. Такого следования букве закона в Италии давно не случалось, вспомнить хотя бы давление «Лиги» при формировании правительства в 2018 году, почти ультимативно настаивающей, чтобы в кабинет был включен евроскептик Паоло Савона.

Но времена теперь другие, и правительство, которое в субботу в Квиринальском дворце принесло присягу на конституции, именуют кто правительством национального спасения, кто правительством примирения, а кто и просто правительством премьера и президента.

Свои посты в нем сохранили министр иностранных дел Луиджи Ди Майо («Движение 5 звёзд»), министр внутренних дел Лучана Ламорджезе (беспартийная), министр обороны Лоренцо Гуэрини (Демпартия), министр здравоохранения Роберто Сперанца («Свободные и равные»), министр культуры Дарио Франческини (Демпартия).

Вместе с тем на стратегические в нынешний исторический момент должности господин Драги назначил профессионалов.

В частности, Министерство экономики возглавил его друг и бывший коллега, экс-президент Банка Италии Даниэле Франко. Другой «технический» министр — ученый-физик Роберто Чинголани, отвечавший за инновации в крупнейшем аэрокосмическом холдинге Leonardo,— возглавит новое суперминистерство с широкими полномочиями, именуемое Министерством экологической трансформации. Задача создаваемого ведомства состоит в последовательном переводе экономики страны на зеленые, безуглеводородные рельсы.

Бывший топ-менеджер в области телекоммуникаций Витторио Колао (он консультировал по этим вопросам правительство Конте) возглавит Министерство технологических инноваций и компьютеризации.

Именно эти три ведомства, как подчеркивает итальянская версия Huffington Post, будут играть решающую роль в разработке и проведении реформ, являющихся условием получения Италией €209 млрд, выделенных ей ЕС в качестве помощи для борьбы с последствиями пандемии. Ни для кого не секрет, что не только получение, но и освоение этих средств является необходимым условием дальнейшего выживания и развития Италии, чья экономика разрушена пандемией. Напомним, падение прежнего кабинета во многом было обусловлено недовольством истеблишмента его медлительностью и нерешительностью в разработке программы соответствующих реформ.

Показательно, что пост министра по взаимодействию с ЕС остался свободным, и многие восприняли это как желание Драги сохранить эти функции за собой.

В остальном министерские посты были достаточно пропорционально распределены между представителями политических партий и независимыми специалистами. Притом что 8 из 23 министров являются «техническими», из оставшихся 15 постов 4 — получило «Движение 5 звёзд», по 3 — Демпартия, «Лига» и « Вперед Италия» и по 1 — «Свободные и равные» и «Живая Италия». Заметим, что партия спровоцировавшего кризис Маттео Ренци имеет теперь на одного министра меньше, чем у нее было в правительстве Джузеппе Конте.

От остальных политических сил, кроме оставшейся за бортом кабинета партии «Братья Италии», отказавшейся поддержать правительство Марио Драги, технический премьер получил широчайшую поддержку, причем без каких-либо предварительных условий. В этих условиях предстоящее голосование в нижней и верхней палатах парламента по вопросу о вотуме доверия новому правительству видится как чистая формальность.

Елена Пушкарская, Рим