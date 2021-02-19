Тревожное успокаивающее

Земфира Рамазанова выпустила видео на песню «Остин», которая войдет в ее будущий альбом. Певица давно не выпускала полноценных постановочных клипов, а в случае с «Остином» не просто предложила ролик с сюжетом, но и поместила его в мир популярной компьютерной игры.

В ночь на 19 февраля на ресурсах Земфиры появился новый сингл и видеоролик, снятый на ранее не публиковавшуюся песню «Остин». Это уже вторая (после прошлогоднего «Крыма») песня, которая предположительно войдет в ее новый альбом — первый за восемь лет.

Музыкальная основа песни — поступательное движение баса и обволакивающие переливы синтезаторов, напоминающих по звучанию классические саундтреки Эдуарда Артемьева. Чаще всего к такой музыке применяют термин «спейс-рок». Текст — диалог Земфиры с дворецким Остином, героем компьютерной игры Homescapes.

Homescapes — мобильная видеоигра, выпущенная компанией Playrix в сентябре 2017 года и из-за своей простоты привлекающая, как считается, в основном детей. В пресс-релизе, сопровождающем выход сингла «Остин», Земфира объясняет, почему она стала визуальной темой клипа: «Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка. Можно часами жать на клавиши, собирать паззлы. Три в ряд — максимально просто. Другое дело — история Остина. Он, правда, раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь».

В новом клипе Земфиры персонаж, занятый в игре обыденными бытовыми заботами, проваливается в вязкое текучее пространство сна, в разваливающийся на части мир, в котором он пытается найти хоть что-то постоянное.

Режиссер клипа Алексей Крупник говорит, что движущей силой клипа стал конфликт формы и содержания, «противоречие между интонациями трека и игры». Предельно мирный и успокаивающий исходный сюжет Homescapes усилиями мастеров компьютерной анимации превратился в клипе в тревожный и мрачный мир, в котором основные образы игры в буквальном смысле обрели глубину и объем.

Клип «Остин» — первый на российском рынке пример коллаборации популярного артиста и одного из крупнейших разработчиков мобильных игр. Компания Playrix создана Игорем и Дмитрием Бухманами в 2004 году в Вологде. В 2017 году компания заняла первое место в топе европейских издателей мобильных игр по объему доходов от Google Play и App Store. В том же году основатели Playrix Holding Ltd вошли в список миллиардеров Bloomberg. Их состояние оценивается в $3,1 млрд у каждого .

«Зимой прошлого года с нами связалась команда артиста,— рассказывает Дмитрий Бухман.— Так мы узнали, что Земфира написала песню, вдохновившись нашим проектом Homescapes, и прошла в игре уже несколько тысяч уровней. Новость нас приятно удивила, ведь мы, в свою очередь, много слушали ее песни. Идея совместно сделать клип на песню "Остин" появилась уже во время первой встречи с Земфирой и сразу понравилась нашей команде».

Дата выхода нового альбома Земфиры пока не объявлена.

Борис Барабанов