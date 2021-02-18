Энергетики дали электричество половине пострадавших от снегопада жителей Сочи

Специалисты «Россети Кубань» восстановили подачу электроэнергии 50-ти процентам потребителей в Сочинском энергорайоне, которые остались без света из-за сильного снегопада, сообщается в пресс-релизе компании. Данные актуальны на 17:00.

В ликвидации последствий разгула стихии сейчас задействованы 51 бригада, состоящая из 173 человек и 57 единицы спецтехники.

Больше всего от снегопада пострадали поселения Хостинского и Центрального районов курортной столицы, где мокрый снег привел к частичным повреждениям на линиях электропередачи распределительных сетей 10-6-0,4 кВ. Снабжение социальных объектов электричеством обеспечивается передвижными источниками резервного питания.

Для быстрейшего восстановления электроснабжения специалистам Сочинского филиала «Россети Кубань» оказывают помощь бригады энергетиков, прибывшие из соседних филиалов компании. Работа ведется совместно с мэрией Сочи, подразделениями МЧС и аварийно-спасательной службой «Кубань-Спас». Как сообщают в энергокомпании, работы осложнены снежными заносами на дорогах и большими сугробами в горной местности.

С утра 17 февраля энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» перешли на особый режим работы, который сохраняется до сих пор. По прогнозам синоптиков, снегопад ослабнет ближе к концу суток 18 февраля. Однако 19 февраля снег на курорте пойдет с той же интенсивностью, как и в предыдущие два дня.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 17 февраля из-за налипания мокрого снега на проводах без света остались почти 18,5 тыс. жителей сочинского энергорайона, проживающие в 20 населенных пунктах.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко