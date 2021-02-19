Россия предложила пересмотреть Конвенцию о дорожном движении

Россия и несколько европейских стран в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН предложили пересмотреть Конвенцию о дорожном движении. Инициатива касается допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы ЭСС ООН. Венскую конвенцию приняли в 1968 году для стандартизации правила дорожного движения.

В конвенцию предлагается внести понятие «автоматизированной системы вождения» — программно-аппаратного комплекса, контролирующего ситуацию на дороге, управление автомобилем, планирование и сигнализацию о маневрах. Еще одна поправка касается пункта о признании автоматизированной системы водителем, если транспорт соответствует техническим и эксплуатационным требованиям признавших поправки государств.

«На протяжении нескольких лет на площадке Глобального форума по безопасности дорожного движения при ООН с участием представителей Минтранса и МВД России велась подготовка изменений в конвенцию, разрешающих эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств. Сейчас ведется оформление одобренных изменений в нее. Они позволят использовать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования»,— сообщил Минтранс. Кроме России инициативу поддержали Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Финляндия, Швейцария и Швеция.

По регламенту, секретариат ЭСС ООН рассылает в административные органы стран, присоединившихся к конвенции, предложения по изменению документа. При наличии возражений участники должны представить их в течение года. Если возражающих будет не более трети, то генеральный секретарь конвенции информирует все страны о вступлении в силу этого решения через полгода.

В марте 2020 года ГЛОНАСС попросил частично приостановить действие некоторых положений Венской конвенции о дорожном движении. В ГЛОНАСС считают, что они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта в России.