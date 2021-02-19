882 миллиона долларов составило сальдо входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ в третьем квартале 2020 года, сообщил Банк России. Показатель практически обнулился на фоне осенней неопределенности в развитии эпидемии COVID-19, в страновом разрезе зафиксирован отток ПИИ, приходящих с Кипра (после пересмотра налоговых соглашений с ним по инициативе РФ) и из Люксембурга, росли входящие ПИИ из Нидерландов и Ирландии. В отраслевом разрезе выводились средства из оптовой и розничной торговли, финансовой, страховой и профессиональной деятельности и сектора недвижимости, приток наблюдался в добыче топливно-энергетических ископаемых, АПК и металлургии.