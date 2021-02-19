Госсовет Татарстана поддержал проект КПРФ «О детях войны»

Депутаты Татарстана поддержали проект федерального закона «О детях войны». Документ в Госдуму внесли лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие депутаты компартии. В Госсовете республики за проект голосовали не только коммунисты, но и депутаты «Единой России». Против голосовал лишь один депутат.

Законопроект КПРФ предполагает ежемесячную выплату в 5 тыс. руб. родившимся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, а также другие меры поддержки. Напомним, что в 2016 году Госсовет Татарстана направлял собственный проект федерального закона о «детях войны» в Госдуму. Однако в нижней палате российского парламента инициативу Госсовета отклонили.