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UEFA дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» на один матч еврокубков

Дисциплинарный комитет UEFA дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на один еврокубковый матч. Такое решение он принял по итогам встречи группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Игра состоялась 8 декабря 2020 года, счет составил 1:1.

«Жалоба ФК "Краснодар" отклонена… оштрафовать "Краснодар" на €15 тыс. и дисквалифицировать главного тренера Мурада Мусаева на один матч с испытательным сроком в один год, начиная с даты данного решения»,— говорится в сообщении.

Ближайший еврокубковый матч у «Краснодара» состоится 18 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

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