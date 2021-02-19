Соперник «Краснодара» выдержал сравнения

Единственный российский участник еврокубкового play-off «Краснодар» оказался в сложном положении после первого матча 1/16 финала Лиги Европы. На своем поле он, дважды сравнивая счет, все-таки уступил хорватскому «Динамо» — 2:3.

Этот матч долго служил для тех, кто неравнодушен к краснодарскому клубу, очень болезненным напоминанием о том, что неприметный загребский клуб на групповом этапе довольно жестоко разобрался с ЦСКА, а еще о том, что даже современные ноу-хау не всегда помогают решить проблему быстрого набора тонуса после длинного зимнего российского перерыва. Хорошим тонусом полтайма хлестало исключительно из «Динамо». Его стандартная тактика не предполагает гонки за владением мячом, наоборот, она предполагает исключительную скромность в этом смысле. Но в Краснодаре отказаться от игры в стиле ПСЖ «Динамо» не могло при всем желании — возможности для перехвата преподносили ему на блюдечке.

Глядя на происходящее, можно было подумать, что гости выпустили на поле не 11, а скажем, чертову дюжину футболистов, а озябшие на краснодарском морозце судьи отчего-то не обратили внимания на численное неравенство.

Вот почти непременно и получается так, что в свободной зоне — кто-то из динамовцев, но никого из «Краснодара».

Для того это был не футбол, а сплошные мучения, которые в конце концов вылились в событие стопроцентно логичное. Резкий Лука Иванушец крутанул на правом фланге защитника, ударил, голкипер Евгений Городов мяч отбил, но он, зависнув в воздухе, вернулся к нему. Только перед Гордовым уже выросла макушка Бруно Петковича, который и открыл счет. Потом был шикарный подарок «Динамо» от Кристоффера Ольссона. В центральном круге он сделал такой пас, что устроил для Арияна Адеми чуть ли не выход один на один. Теперь Городов в ситуации разобрался — проткнуть его не удалось.

В середине тайма, однако, все начало меняться. «Краснодар» ритм как-то нащупал, а нащупав, довольно быстро свои ошибки исправил. Самой неприятной для него новостью перед этим матчем была серьезная травма Кристиана Рамиреса, закрывающего левую бровку. Вместо него вышел Евгений Чернов, который вроде бы не так хорош в подключениях. Но это подключение он исполнил замечательно. Прокинув мяч мимо Стефана Ристовски, Чернов отправил его в штрафную. Дальше были неудачные попытки выноса от динамовцев, которые по уровню мастерства все-таки не ПСЖ, и отскок на Маркуса Берга. Берг бил левой с лета и вогнал мяч под перекладину.

Концовку тайма «Краснодар» уже проводил уверенно. И ужасные картинки первых минут казались абсурдными: ну, как мог он позволить себя давить так?! Вошедшие во вкус краснодарцы «Динамо» в плане четкости, правильности действий превосходили довольно явно. А бодрый натиск хозяев после перерыва обещал вроде бы хорошее для них продолжение.

Оно, однако, вышло скверным.

Обретший бодрость «Краснодар», кажется, забыл о том, что в том состоянии, в котором он сейчас находится, как ни крути, неидеальном, концентрация — необходимое условие успеха.

А он проворонил после собственного углового смертельную контратаку. Выручил оставшийся против двух загребцев единственный защитник Игорь Смольников, разгадавший траекторию и тайминг передачи. А вскоре был угловой динамовский и жуткая ошибка на выходе Городова. Петкович, нападающий эффективный, своего, конечно, не упустил.

«Краснодар» ответил на опять постучавшуюся в дверь беду серией своих наскоков. Но загребский вратарь Доминик Ливакович, в отличие от Городова, выручил, отбив опасный удар Смольникова, а Берг поразил ворота, успев залезть в офсайд.

И все же настойчивость принесла результат. Переваривая чужие выпады, «Краснодар» продолжал долбиться в хорватскую штрафную и, в конце концов, дождался очередного озарения от Берга. Швед шикарно развернулся с мячом рядышком с вратарской и шикарно отпасовал чуть назад — на уже готовившегося расстреливать Ливаковича соотечественника Виктора Классона.

А веселье и не думало заканчиваться. Петкович будто решил показать, что с техникой у него ничуть не хуже, чем у Берга, и раскидал несколько краснодарцев, прежде чем перевести мяч на Иванушеца. А Иванушец перевел его на Ияйи Атимвена, который бил без помех и, разумеется, попал куда хотел. «Краснодар» проиграл и перед ответным матчем (он состоится через неделю) очутился в тяжелом положении.

Алексей Доспехов