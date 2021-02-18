Члену банды добавили срок

Коломенский суд Подмосковья вынес приговор члену банды похитителей, которая на протяжении семи лет действовала в Московской области. Бандиты охотились на бизнесменов или членов их семей, похищали их, а за освобождение требовали от родственников выкуп, размер которого доходил до нескольких миллионов долларов. Однако нередко даже получив деньги, бандиты своих жертв убивали. В СКР не называют имени осужденного, по данным “Ъ”, речь идет о Юрии Горлове, который четыре года назад уже был приговорен к 20 годам лишения свободы. Теперь окончательный срок у него составляет 22 года. Главари банды Дмитрий Леонов и Игорь Двинянин были осуждены на пожизненное заключение.

Как сообщило ГСУ СКР по Московской области, Коломенский горсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима одного из членов банды, занимавшейся похищением людей. В Следственном комитете не называют данных 58-летнего осужденного, отмечая лишь, что ему инкриминировались ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). По данным “Ъ”, речь идет о Юрии Горлове, члене банды Дмитрия Леонова, которая была разгромлена подмосковными оперативниками семь лет назад.

Группировка действовала на территории Подмосковья с 2006 по 2012 год и тесно констатировала с еще одной бандой, занимавшейся похищениями людей, которую возглавлял Денис Шилов (он также был арестован и осужден). Члены банды Леонова, по данным следствия, совершили три похищения с целью выкупа.

Жертв преступники выбирали, ориентируясь на дороговизну автомобилей, которые высматривали на парковках у торговых центров.

За освобождение людей бандиты требовали передать им от $500 тыс. до €3 млн. При этом, отмечают в СКР, «несмотря на передачу денег» родственниками похищенных, жертв нередко все равно убивали. Осужденный Горлов, как считает следствие, непосредственно принимал участие в расправах, а также убил еще двух свидетелей похищения.

В 2017 году Дмитрий Леонов, Игорь Двинянин и Юрий Горлов были осуждены за похищения людей и два десятка разбоев. Оба лидера банды были приговорены к пожизненному заключению, а Горлов отделался двадцатилетним сроком. Однако уже после вынесения приговора оперативникам стало известно о новых преступлениях, обстоятельства совершения которых и легли в основу еще одного дела.

Стоит отметить, что банды Леонова и Шилова осуществили похищение фигуранта дела об отмывании $300 млн через Bank of New York экс-председателя правления Cassaf Bank Алексея Ушакова, за которого требовали выкуп $1 млн, замруководителя московского представительства компании Hytrade Investment Oil Лолиты Судаковой и ее 72-летнего отца, бизнесмена Александра Пизика. Его тело так и не было найдено, как и тело председателя правления ЗАО «Общемашснаб» Вадима Струкова.

Последнего преступники захватили утром 22 ноября 2006 года по дороге из загородного дома в поселке Пирогово на работу.

Затем они заставили бизнесмена позвонить своему главбуху и потребовать от того приготовить всю наличность, которая имелась в кассе. Но несмотря на то, что сын жертвы оставил в условленном месте требуемые $400 тыс., отца он больше не увидел.

Владислав Трифонов