«Томет» призывает к миру

Тольяттинское ООО «Томет» обратилось к своим кредиторам с предложением пойти на мировое соглашение. Предприятие готово на полное возмещение обязательств ко всем имеющим финансовые претензии компаниям, кроме «Уралхима». Требования основного кредитора могут возместить частично, но тольяттинский завод сможет сохранить трудовой коллектив и продолжит свою деятельность. При этом ООО «Томет» готово выплатить в четыре раза больше, чем по расчетам в качестве солидарного ответчика. Эксперты полагают, что данный вариант должен быть привлекательным для основного кредитора, поскольку такой подход учитывает публично-правовые интересы.

Руководство тольяттинского ООО «Томет», производящего около 20% российского метанола, совместно с основным акционером Triumph Development Limited предложило своим кредиторам пойти на мировое соглашение. Согласно обращению, опубликованному на официальном сайте общества, проект предполагает полную оплату задолженности предприятия перед всеми кредиторами, кроме «Уралхима». Требование АО «ОХК «Уралхим» на сумму 87,6 млрд руб. ООО «Томет» может погасить частично. В течение семи лет производитель метанола готов выплатить 18,4 млрд руб. или 21,2 млрд руб. с учетом начисления процентов по ключевой ставке Банка России. В ООО «Томет» полагают, что такое финансовое обременение не отразится на трудовом коллективе завода и текущей деятельности предприятия.

Оставшиеся долговые обязательства перед «Уралхимом» в ООО «Томет» предлагают списать. В тольяттинском предприятии подчеркивают, что они являются одним из 20 солидарных должников по делу «Тольяттиазота», и «общество принимает на себя обязательство, в 4,2 раза превышающее справедливый размер приходящейся на него доли солидарной обязанности». Согласно позиции ООО «Томет», в случае принятия «Уралхимом» положительного решения по данному предложению не прекращаются обязательства иных солидарных должников перед химической компанией. Получить комментарии у компании «Уралхим» вчера не удалось.

Ранее в ООО «Томет» заявляли, что организация оказалась втянутой в многолетний корпоративный конфликт между «Тольяттиазотом» и его миноритарным акционером «Уралхимом». Обязательства «Томета» перед «Уралхимом» в размере около 10 млрд руб. возникли после того, как Комсомольский районный суд Тольятти летом 2019 года вынес обвинительный приговор бывшим руководителям ПАО «Тольяттиазот» и их партнерам по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В суде посчитали, что «Томет» принадлежит осужденным, а значит, может быть использован для расчетов с потерпевшей стороной. Ситуация привела к резкому росту цен на метанол на рынке.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Томет». В компании уверены, что возбуждение исполнительного производства ставит под угрозу выплату заработной платы и продолжение существования предприятия.

Доктор юридических наук, профессор МГУ Ирина Шиткина отметила, что в сложившейся ситуации заключение мирового соглашения выгодно всем сторонам. «Такой подход учитывает и публично-правовые интересы, ведь „Томет“ является крупнейшим налогоплательщиком Самарской области, а также интересы работников предприятия, которые лишатся работы в случае конкурсного производства. Условия мирового соглашения, предложенные „Уралхиму“, с моей точки зрения, очень привлекательны для основного кредитора. „Томет“ берет на себя в четыре раза больше обязательств, чем он бы выплатил как солидарный кредитор. Сумма предложенного к оплате долга в два раза превышает подтвержденную аудитором стоимость чистых активов. Трудно найти разумные причины, по которым добросовестный кредитор не согласился бы с такими условиями»,— отметила эксперт.

Андрей Сазонов