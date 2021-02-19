Гармоничное решение

Пермские нефтяники смогли реализовать свой непрофильный актив — санаторий «Гармония», который продавали с прошлого года за 74 млн руб. Его новый владелец — предпринимательница Екатерина Шубодерова, дочь известного пермского мецената Александра Шубодерова, планирует перепрофилировать объект в медицинский стационар. В городской думе считают, что если у инвестора есть необходимое количество средств и знаний, сделать из оздоровительно учреждения стационар реально. По словам участников рынка, сам процесс перепрофилирования будет трудным и длительным. Градозащитники оценивают инициативу положительно, отмечая, что открытие на месте неработающего санатория медицинского объекта лучше появления там производственного комплекса или жилья.



Предпринимательница Екатерина Шубодерова направила в комиссию по землепользованию и застройке Пермского городского округа заявление о смене зонирования на участке по ул. Встречной, 35. Площадь участка составляет 9,4 тыс. кв. м, на нем находится здание бывшего санатория-профилактория «Гармония». Заявительница предлагает дополнить существующий градостроительный регламент в отношении территории и расположенного на ней капитального строения, включив в перечень условно разрешенных видов использования стационарное медицинское обслуживание. Планируется, что в дальнейшем здание профилактория будет использоваться для оказания медицинской помощи в стационаре.

В минувший понедельник комиссия по ПЗЗ рассмотрела заявление госпожи Шубодеровой. Члены комиссии единогласно решили направить проект на публичные слушания.

Санаторий-профилакторий «Гармония» работал с 1970 года. Оздоровительным учреждением управляло некоммерческое партнерство социальной инициативы «Жилкомсервис», учредителями которого являются ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (99,87%) и ООО РСП «Алексий» (0,13%). В феврале 2020 года в соцсетях «Гармонии» появилась информация, что профилакторий прекращает работу. Позже актив был выставлен на продажу за 74 млн руб.

Согласно выписке из Росреестра, участок по ул. Встречной, 35, по-прежнему арендует «Жилкомсервис». Здание профилактория с декабря 2020-го находится в собственности Екатерины Шубодеровой. Площадь здания — 2,2 тыс. кв. м. Объект включает в себя надстройку и подвал. В здании размещаются 50 номеров для проживания, столовая, актовый зал на 100 человек. Имеются также медицинская часть, отдельно стоящее здание сауны, летний сад.

В «Жилкомсервисе» не стали комментировать планируемое перепрофилирование «Гармонии», пояснив, что о планах нового собственника организации ничего не известно.

Стоит отметить, что весной 2019 года Екатерина Шубодерова выкупила за 44,7 млн руб. имущественный комплекс «Горьковских бань» на ул. Максима Горького, 80. Позже пермские СМИ сообщали, что здание бани было снесено, а на его месте строится магазин. В настоящий момент торговый объект уже функционирует. По данным 2GIS, в здании расположено 13 организаций, среди них — филиал сети супермаркетов «Пятерочка», аптека «Планета здоровья», магазин спорттоваров «А.В.Т.-Спорт», кафе-пекарня «Каравайница» и другие. Сама госпожа Шубодерова — уроженка Перми, но несколько лет назад в качестве ИП перерегистрировалась в Ижевске. По данным „Ъ-Прикамье“, она является дочерью скончавшегося в прошлом году пермского бизнесмена и спортивного мецената Александра Шубодерова. Представитель семьи Шубодеровых отказался обсуждать с „Ъ-Прикамье“ покупку санатория.

Заместитель председателя комитета городской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Михаил Бесфамильный считает, что перепрофилировать здание профилактория в медицинский стационар реально. «Практически все можно перепрофилировать и перестроить, если есть желание, деньги и знания. После того как пройдут публичные слушания, комиссия вновь обсудит этот проект»,— сказал господин Бесфамильный.

Гендиректор медицинского центра «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева соглашается, что привести объект в соответствие с требованиями к медицинскому стационару возможно. «Но это будет сложный и длительный процесс»,— отмечает госпожа Гневашева.

Градозащитник Денис Галицкий обращает внимание, что участок на улице Встречной — удачное место для размещения стационара. «Рядом — территория рекреации. Это правильно — располагать медицинские объекты в таких местах: рекреации не наносится существенного вреда, так как пациентов обычно немного и они не так активно передвигаются по территории, и в то же время близость к природе и свежий воздух способствуют ускорению выздоровления. Кроме того, там хорошая транспортная доступность. Так что если бизнес видит в открытии этого стационара платежеспособный спрос, то город должен ему способствовать. Это лучше, чем если закрытый профилакторий начнут перепрофилировать в производство или строить на этой территории жилье»,— полагает господин Галицкий.

Екатерина Артемова