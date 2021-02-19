«Аэлита» передаст ключи новоселам

Бывший президент «Амкара», депутат законодательного собрания Геннадий Шилов продал один из своих ключевых недвижимых активов — ТЦ «Аэлита» в Перми. Новый владелец центра «Терра-Эстейт» девелопера Михаила Белебезьева планирует снести торговый объект, а на участке возвести ЖК в 18–22 этажа площадью около 27 тыс. кв. м. Одни эксперты говорят об активной застройке Индустриального района и считают, что жилье в этой локации будет востребовано. Другие обращают внимание на то, что проект девелопера превышает установленные для этой территории ограничения по высоте.



Депутат краевого заксобрания, экс-президент «Амкара» Геннадий Шилов продал земельный участок под рестораном «Аэлита» на ул. Космонавта Беляева, 45. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщил сам Геннадий Шилов, но пояснить подробности отказался. По данным выписки из Росреестра, с 12 февраля 2021 года участок по указанному адресу числится в собственности ООО «Терра-Эстейт» пермского бизнесмена Михаила Белебезьева, совладельца Nova development. В Nova development рассказали, что планируют возвести здесь жилье.

Отметим, на ул. Беляева, 45, в Индустриальном районе располагается административное здание ресторана «Аэлита», построенное в 1973 году, площадью 4,1 тыс. кв. м. В здании находятся также продуктовый магазин «Семья», кулинарная лавка «Брусникино», центр физической культуры «Легенда Пермь», ногтевая студия и прочие объекты. По данным публичной кадастровой карты, площадь земельного участка под зданием — 6,5 тыс. кв. м.

В kartoteka.ru указано, что руководителем и единственным учредителем ООО «Терра-Эстейт» (покупка и продажа собственной недвижимости) является Михаил Белебезьев. Господин Белебезьев также является совладельцем 60% долей в компании холдинга Nova development — ООО «Нова девелопмент».

В Nova development „Ъ-Прикамье“ сообщили, что планируют построить на ул. Беляева, 45, многоквартирный жилой дом. Девелопер в этом году получил разрешение на возведение дома в 22 и 18 этажей площадью около 27 тыс. кв. м. Строительные работы начнутся в ближайшее время, пояснили в Nova development. Проект на ул. Беляева, 45, в компании назвали новой интерпретацией уже введенного в строй дома Nova City на ул. Давыдова, 11 (27 тыс. кв. м). «После того как все квартиры в Nova City на Давыдова, 11, были проданы, у нас осталось много заявок. Продуманное, современное жилье семейного формата оказалось очень востребованным в Индустриальном районе. Поэтому было принято решение построить в этой локации еще один дом, дополнив проект свежими концептуальными решениями»,— рассказали в Nova development.

По данным портала ИСОГД Перми, участок на ул. Беляева, 45, находится в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2 с предельной высотой зданий не более восьми этажей. „Ъ-Прикамье“ направил в администрацию Перми запрос, чтобы подтвердить выдачу разрешения на возведение дома на ул. Беляева, 45, с указанными параметрами.

По мнению гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, еще пару лет назад микрорайон, где находится ул. Беляева, 45, больше подходил для возведения домов класса «стандарт». Однако теперь в Индустриальном районе активно ведется жилищное и коммерческое строительство (ТРЦ «Планета», гипермаркет «Леруа Мерлен»), а краевые и городские власти планируют развивать жилую застройку на территории Рязанского промузла, возвести в районе школы и детский сад. «Я думаю, что эта территория будет развиваться. И если планы краевых и городских властей реализуются, это будет хороший микрорайон для тех, кто хочет жить в Индустриальном районе. Здесь можно будет строить жилье комфорт-класса»,— считает Михаил Бесфамильный. Собеседник оценил участок по ул. Беляева, 45, примерно в 100 млн руб.

Учредитель АН «Ларец» Андрей Ляшков обратил внимание, что по действующим правилам землепользования и застройки на ул. Беляева, 45, нельзя возводить дома выше восьми этажей. Девелоперы, превышающие установленные параметры по высоте и плотности застройки, должны заключать с властями соглашения и вносить в бюджет города «социальные» платежи в 4 тыс. руб. за 1 кв. м.

По мнению Андрея Ляшкова, жилье в этой локации должно хорошо продаваться. При этом собеседник сомневается в необходимости таких крупных ЖК по высоте и площади. «По моим расчетам, в доме будет примерно 600 квартир — это около 1800 человек, плюс почти в каждой семье есть машина. Все-таки это некомфортная среда для проживания, и она создается с нагрузкой на существующую социальную и транспортную инфраструктуру. Решение администрации о выдаче разрешения на строительство объекта при действующих градостроительных ограничениях является спорным»,— полагает господин Ляшков.

Евгения Ахмедова