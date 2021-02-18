Арестованный оператор ФБК Зеленский признал вину и отказался от адвоката

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в список иноагентов) Иван Жданов сообщил, что арестованный из-за двух твитов оператор организации Павел Зеленский признал вину и отказался от адвоката из-за давления в СИЗО.

«На Павла Зеленского, очевидно, оказывается какое-то давление в СИЗО. И мы действительно опасаемся за возможность его правовой защиты. Дело в том, что он письменно отказался адвоката и полностью признал свою вину»,— рассказал Иван Жданов в эфире «Навальный Live».

Павла Зеленского защищал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Мансур Гильманов. Иван Жданов добавил, что фонд направил к нему нового адвоката и планирует «разбираться» с ситуацией.

Напомним, видеооператору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павлу Зеленскому предъявлено обвинение в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Причиной стали публикации господина Зеленского в Twitter, где он призвал «*** (бить.— “Ъ”) эту недовласть». Он написал их после того, как в октябре прошлого года нижегородская журналистка Ирина Славина совершила акт самосожжения у здания МВД в Нижнем Новгороде.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сотрудник ФБК арестован за твиты».