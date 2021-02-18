На выборы депутатов Кунгурской думы заявились 98 кандидатов

Завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты в думу Кунгурского муниципального округа. Как сообщает telegram-канал избирательной комиссии Пермского края, на 27 мандатов претендуют 98 кандидатов. Из них 78 представляют политические партии, а 20 – самовыдвиженцы. Больше всех выдвинули «Единая Россия» и «КПРФ» (по 27 кандидатов), «Справедливая Россия» предложила 12 кандидатов, ЛДПР – 10 кандидатов, «Яблоко» – 2 кандидатов.

Сдача документов на регистрацию продлится до 24 февраля, а процесс регистрации кандидатов после проведения проверки представленных кандидатами сведений, документов и подписных листов, завершится 6 марта.

Кунгурский муниципальный округ образовался в 2020 году путем объединения Кунгура и поселений Кунгурского района в единый муниципалитет. Выборы в думу муниципального округа состоятся с 9 по 11 апреля. Новый представительный орган заменит Кунгурскую городскую думу и земское собрание муниципального района. После окончания выборов в думу депутатам предстоит выбрать главу объединенной территории.