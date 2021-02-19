Условный рефлекс «Жемчужного прапорщика»

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Вадима Бойко, более известного как «жемчужный прапорщик» (из-за четок на запястье, которые были у него на руке, когда он избивал митингующих в 2010 году), к полутора годам условно с двумя годами испытательного срока по делу о насилии к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В сентябре он ударил по лицу помощника дежурного полиции, когда тот опрашивал Вадима Бойко по обстоятельствам пьяной драки с охраной в магазине. Отметим, что по этой же статье к трем годам колонии приговорили машиниста метро Кирилла Жукова из-за жеста в сторону шлема нацгвардейца.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, вчера Вадима Бойко приговорили к полутора годам условно по ч. 1 ст. 318 УК. Там отметили, что он признал свою вину и извинился перед потерпевшим. Напомним, 18 сентября прошлого года Вадим Бойко зашел в магазин «Метро» на проспекте Косыгина. Охранница пожаловалась по рации своему коллеге Сергею Емельянову на неадекватное поведение одного из мужчин на входе. Когда тот пришел проверить, в чем дело, то получил несколько ударов по лицу от Вадима Бойко. Охрана вызвала полицию. Уже в участке при даче объяснений Вадим Бойко ударил по лицу помощника дежурного. По данному факту в СКР возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. При избрании меры пресечения, как сообщал “Ъ”, Вадим Бойко сообщал суду об обстоятельствах инцидента: «Если скажу, что употребляю (алкоголь.— “Ъ”) редко — обману. Обычно пью водку. В отделе полиции я был сильно пьян. Наносил ли удары (полицейскому.— “Ъ”)? Я ударил в морду»,— оглашали документы в суде. Приговора подсудимый ожидал под домашним арестом.

Отметим, что по этой же статье многие фигуранты «московского дела» получили реальные сроки, а приговоров дожидались в следственном изоляторе. Например, машиниста Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии за то, что тот сделал жест в сторону забрала одного из силовиков. Рабочий-отделочник Эдуард Малышевский получил аналогичный реальный срок за то, что выбил стекло автозака ногой (как он объяснил в суде, для того чтобы докричаться до силовиков). Стекло упало на полицейского в шлеме, в суде он говорил, что почувствовал из-за этого боль. Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.

Условный срок стал третьим наказанием по счету для Вадима Бойко. Первое и самое известное последовало за его действиями на протестной акции 31 мая 2010 года у Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Тогда там собрались сторонники Эдуарда Лимонова с лозунгами о защите 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.

Неопознанный прапорщик милиции с жемчужными четками, обмотанными вокруг запястья, ворвался в толпу митингующих, крича: «Хорьки, кому еще?» После того как один из участников акции крикнул прапорщику: «Фашист!»,— а другой сделал замечание за использование нецензурной лексики, сотрудник органов начал избивать митингующих.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу после того, как в сети появилась соответствующая видеозапись, на которой было видно, как милиционер с жемчужным браслетом хватает одного из мужчин за волосы и бьет его резиновой дубинкой по лицу. Впоследствии Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Вадима Бойко к трем с половиной годам лишения свободы условно, хотя государственное обвинение просило для него четыре года колонии. Бывший милиционер вины в избиении участника акции не признал и заявлял, что на его примере некие политические силы пытаются запугать сотрудников правоохранительных органов.

Через два года после вынесения приговора, до истечения испытательного срока, Вадима Бойко задержали за стрельбу из охотничьего ружья в кафе в состоянии алкогольного опьянения. Давая показания по делу, он пояснял, что не желал никому вреда, а выстрел из охотничьего ружья в чебуречной произвел случайно. По версии бывшего милиционера, в тот день он обнаружил пропажу своих часов и подумал, что оставил их в кафе на улице Чайковского. Он пришел туда с охотничьим ружьем, чтобы припугнуть администратора чебуречной, категорически отрицавшего связь его заведения с исчезновением имущества Бойко. В результате выстрел из ружья все-таки был произведен, хотя в результате инцидента никто не пострадал. Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга вновь назначил Вадиму Бойко условное наказание, осудив его на три года с испытательным сроком два года.

«Если смотреть на статистику непротестных периодов, то примерно две трети осужденных по ч. 1 ст. 318 УК получают штрафы и условные сроки. Другое соотношение мы видим, когда насилие якобы применяется в делах, имеющих политический подтекст. Тогда пропорция сразу меняется до неузнаваемости. Если эта разница становится очевидной, значит, в части дел действительно есть влияние политических сил. Тем не менее в обычной ситуации условный срок по указанной статье за рамки статистики не выпадает. В случае условного срока судимость погашается, когда заканчивается испытательный срок. Если ничего противоправного в это время не происходит, судимость погашается и человек считается юридически несудимым. Если он совершит преступление, не находясь на испытательном сроке, никаких последствий, связанных с предыдущими судимостями, быть не может. Все остальное можно отнести к вопросам законодателю»,— объясняет адвокат Александр Мелешко.

«Не зная досконально и профессионально обстоятельств дела, невозможно профессионально комментировать и приговор по нему,— говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.— Если же говорить в общем и считать обвинение доказанным, то, с учетом санкции ч. 1 ст. 318 УК РФ, предусматривающей прежде всего меры наказания, не связанные с лишением свободы, скорее следует признать адекватным и справедливым условное наказание, чем реальное лишение свободы, да еще с содержанием обвиняемых под стражей до приговора. Другое дело, что традиция нынешних реалий состоит в назначении судами более мягкого наказания "своим" (чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов и так далее), чем "чужим"».

Марина Царева