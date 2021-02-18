Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян в 2020 году на 2,5%

Реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) в 2020 году, по предварительным данным, выросли на 2,5% в годовом выражении. За декабрь рост составил 4,6%, следует из данных Росстата.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году составила 51 083 руб. — это на 6% больше по сравнению с 2019 годом. В декабре 2020 года она составила 69 278 руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%.

Росстат учитывает зарплаты порядка 43 млн наемных работников, которые трудятся на крупных и средних предприятия, в компаниях малого бизнеса и в организациях бюджетной сферы. Индивидуальные предприниматели и нанимаемый ими персонал в статистике не учитывается.

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