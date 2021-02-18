Правительство РФ направит 13 млрд рублей на поддержку 10 инвестпроектов Кубани

Правительство РФ направит 13 млрд руб. на поддержку 10 инвестиционных проектов Краснодарского края. Об этом сообщили 18 февраля в администрации региона. Средства компенсируют затраты при строительстве объектов инфраструктуры.

В число проектов вошли: гостиница и логистический центр в Новороссийске, мукомольный комбинат в Ейском районе, консервный завод в Новокубанском районе.

Новый механизм, позволяющий регионам списать задолженность по бюджетным кредитам, утвердили в октябре 2020 года. 18 февраля правительство одобрило 158 инвестпредложений, 10 из них - на Кубани.

«Это крупные проекты... Их реализация даст региону порядка 800 новых рабочих мест», - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, власти Краснодарского края отобрали 15 инвесторов, которым будут возмещать затраты на создание объектов инфраструктуры при реализации инвестпроектов.

Названия компаний пока не озвучиваются, однако, как рассказал вице-губернатор Александр Руппель, их общий объем инвестиций составит 17 млрд руб.

В 2021 году размер компенсаций составит 2,6 млрд руб., до 2024 года эта сумма составит около 16 млрд руб. Все понесенные затраты в течение 10 лет вернутся в виде федеральных и региональных налогов в бюджетную систему, отмечают в администрации Краснодарского края.

Наталья Решетняк