Производителем «Спутника V» станет Индия

Из 500 млн доз вакцины «Спутник V», которые Россия планирует произвести в 2021 году, значительная часть будет сделана в Индии. Об этом в интервью “Ъ” заявил первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла. Сегодня он посетил с официальным визитом Москву для участия в российско-индийских консультациях по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам.

По словам высокопоставленного индийского дипломата, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с известной индийской компанией контракт на производство в Индии 100 млн доз вакцины и договор на производство 100 млн доз с другими индийскими компаниями.

Кроме того, РФПИ ведет переговоры с еще несколькими индийскими компаниями о производстве больших доз вакцин в Индии для использования в России, Индии и других странах.

«В Индии продолжается третий этап испытаний вакцины "Спутник V", и мы ожидаем одобрения регулирующих органов, касательно разрешения на ее использование»,— заявил “Ъ” Харш Вардхан Шрингла.

По словам первого заместителяглавы МИД Индии, с 16 января этого года Индия запустила самую амбициозную программу массовой вакцинации в мире. На сегодняшний день вакцинировано более 8 млн человек. Как «аптека мира», Индия прилагает усилия для поставки вакцин в различные страны мира в рамках программы Vaccine Maitri («Вакцинная дружба»).

Подробнее об этом читайте в интервью замглавы МИД Индии “Ъ”.