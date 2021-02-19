Торговля пошла по рукам

Кризис и надежда на активные продажи масок в связи с пандемией COVID-19 привели к резкому росту спроса на подержанные торговые автоматы в 2020 году. У некоторых игроков поставки увеличились более чем в четыре раза. Но в России этот рынок растет медленнее, чем в других странах, а нагрузка на операторов увеличивается.

О рекордных продажах бывших в эксплуатации торговых автоматов “Ъ” рассказали в группе Uvenco. С февраля 2020-го по февраль 2021 года поставки такого оборудования, выпущенного на входящем в группу заводе Unicum, выросли более чем в четыре раза, до 440 штук стоимостью 440 млн руб., год к году. Пик продаж пришелся на июль—сентябрь 2021 года, в сентябре поставки выросли в десять раз год к году. Продажи новых автоматов за прошлый год выросли на 25%, более чем до 7,5 тыс. устройств. Как отметил гендиректор Uvenco Арвидас Алутис, бывшие в эксплуатации автоматы покупают в основном региональные операторы с парком до 100 устройств и начинающие предприниматели. По его словам, использованное оборудование может быть в 1,5–3 раза дешевле нового.

Uvenco Бориса Белоцерковского считается крупнейшим оператором на российском рынке автоматизированной торговли. Управляет 15 тыс. автоматов в 65 городах, а также сетями Self.Coffee и Self.Unicum, по собственным данным, занимает 90% российского рынка торговых автоматов. Оборот Uvenco в 2019 году — 4 млрд руб.

Господин Алутис связывает рост спроса на бывшее в эксплуатации оборудование с кризисом, сокращением доходов предпринимателей, а также с ростом интереса к бесконтактному шопингу на фоне пандемии COVID-19.

По данным Uvenco, наиболее востребованными были бюджетные модели автоматов, через которые покупатели планировали продавать маски и антисептики.

Директор сыктывкарского ООО «Кофемашина 11» Станислав Каданев говорит, что в период пандемии обороты и прибыль сократились на 50–60%, что и вынудило обратить внимание на использованное оборудование. В других крупных операторах — «Ассорти», Vendex, «Сиба» — на вопросы не ответили.

Собеседник “Ъ” в отрасли согласен, что спрос на бывшую в эксплуатации технику вырос, напоминая, что для производства торговых автоматов используются импортные комплектующие, которые стали дороже из-за девальвации рубля, что сказалось и на цене всего устройства.

Кроме того, пандемия привела к ажиотажному спросу на автоматы, так как предприниматели рассчитывали заработать на бесконтактной продаже средств защиты. Но особых результатов это не принесло, признает источник “Ъ”.

Станислав Каданев говорит, что «Кофемашина 11» постепенно увеличивает в автоматах долю классического ассортимента — снеков и напитков,— так как спрос на маски и антисептики снижается.

Операторы торговых автоматов включены в список наиболее пострадавших отраслей из-за COVID-19: с закрытием офисов и переходом сотрудников на удаленную работу большую часть точек пришлось закрыть. По оценкам Infoline, выручка в сегменте киосков самообслуживания, рассчитанных на офисных работников, за 2020 год могла сократиться минимум в два раза. По словам Арвидаса Алутиса, ощутимое восстановление отрасли ожидается не ранее весны и будет зависеть от заполняемости офисов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что повышенный спрос на бывшие в эксплуатации торговые автоматы будет сохраняться еще как минимум в этом году, в основном из-за роста цен на импортные комплектующие и расширения предложения техники от уходящих с рынка операторов. Но этот рынок в России растет не так быстро, как в некоторых других странах, да и классические автоматы постепенно меняются на киоски самообслуживания с более широким ассортиментом, отмечает он. Источник “Ъ” на рынке добавляет, что увеличение нагрузки на операторов, в том числе обязательства по использованию онлайн-касс, снизит интерес к этому бизнесу и количество потенциальных покупателей техники.

Анатолий Костырев