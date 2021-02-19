Торговля пошла по рукам

Кризис и надежда на активные продажи масок в связи с пандемией COVID-19 привели к резкому росту спроса на подержанные торговые автоматы в 2020 году. У некоторых игроков поставки увеличились более чем в четыре раза. Но в России этот рынок растет медленнее, чем в других странах, а нагрузка на операторов увеличивается.
О рекордных продажах бывших в эксплуатации торговых автоматов “Ъ” рассказали в группе Uvenco. С февраля 2020-го по февраль 2021 года поставки такого оборудования, выпущенного на входящем в группу заводе Unicum, выросли более чем в четыре раза, до 440 штук стоимостью 440 млн руб., год к году. Пик продаж пришелся на июль—сентябрь 2021 года, в сентябре поставки выросли в десять раз год к году. Продажи новых автоматов за прошлый год выросли на 25%, более чем до 7,5 тыс. устройств. Как отметил гендиректор Uvenco Арвидас Алутис, бывшие в эксплуатации автоматы покупают в основном региональные операторы с парком до 100 устройств и начинающие предприниматели. По его словам, использованное оборудование может быть в 1,5–3 раза дешевле нового.
Uvenco Бориса Белоцерковского считается крупнейшим оператором на российском рынке автоматизированной торговли. Управляет 15 тыс. автоматов в 65 городах, а также сетями Self.Coffee и Self.Unicum, по собственным данным, занимает 90% российского рынка торговых автоматов. Оборот Uvenco в 2019 году — 4 млрд руб.
Господин Алутис связывает рост спроса на бывшее в эксплуатации оборудование с кризисом, сокращением доходов предпринимателей, а также с ростом интереса к бесконтактному шопингу на фоне пандемии COVID-19.
Директор сыктывкарского ООО «Кофемашина 11» Станислав Каданев говорит, что в период пандемии обороты и прибыль сократились на 50–60%, что и вынудило обратить внимание на использованное оборудование. В других крупных операторах — «Ассорти», Vendex, «Сиба» — на вопросы не ответили.
Собеседник “Ъ” в отрасли согласен, что спрос на бывшую в эксплуатации технику вырос, напоминая, что для производства торговых автоматов используются импортные комплектующие, которые стали дороже из-за девальвации рубля, что сказалось и на цене всего устройства.
Станислав Каданев говорит, что «Кофемашина 11» постепенно увеличивает в автоматах долю классического ассортимента — снеков и напитков,— так как спрос на маски и антисептики снижается.
Операторы торговых автоматов включены в список наиболее пострадавших отраслей из-за COVID-19: с закрытием офисов и переходом сотрудников на удаленную работу большую часть точек пришлось закрыть. По оценкам Infoline, выручка в сегменте киосков самообслуживания, рассчитанных на офисных работников, за 2020 год могла сократиться минимум в два раза. По словам Арвидаса Алутиса, ощутимое восстановление отрасли ожидается не ранее весны и будет зависеть от заполняемости офисов.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что повышенный спрос на бывшие в эксплуатации торговые автоматы будет сохраняться еще как минимум в этом году, в основном из-за роста цен на импортные комплектующие и расширения предложения техники от уходящих с рынка операторов. Но этот рынок в России растет не так быстро, как в некоторых других странах, да и классические автоматы постепенно меняются на киоски самообслуживания с более широким ассортиментом, отмечает он. Источник “Ъ” на рынке добавляет, что увеличение нагрузки на операторов, в том числе обязательства по использованию онлайн-касс, снизит интерес к этому бизнесу и количество потенциальных покупателей техники.