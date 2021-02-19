В горном одиночестве

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы для проверки обстоятельств проведения торгов по продаже банкротного ООО «Абаканский рудник». Он указал на риск «рейдерского захвата» градообразующего предприятия Абазы, на котором работают 750 человек. Единственную заявку на торги подал помощник депутата Госдумы Анатолия Карпова Элфан Рамазанов, но она не была допущена к участию. Господин Рамазанов успешно обжаловал отказ в ФАС. По его словам, он планирует развивать рудник, на первых этапах вложив в модернизацию оборудования 1,5–2 млрд руб. Юристы говорят, что если покупатель не сможет исполнять заранее установленные условия конкурса, то органы власти могут в судебном порядке расторгнуть договор купли-продажи.



Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что обратится в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в связи с ситуацией на торгах по продаже имущества банкротящегося ООО «Абаканский рудник». В правительстве республики опасаются, что потенциальный покупатель не выполнит обязательства по сохранению рудника и рабочих мест. «Нельзя допустить рейдерского захвата предприятия и попадания имущества в руки сомнительных лиц, которые могут уничтожить рудник»,— приводит слова господина Коновалова пресс-служба правительства региона. Поводом стало обращение к властям представителей предприятия, которых тревожит, что интерес к покупке комплекса проявляет «лицо, не имеющее ни финансовых ресурсов, ни опыта в горном деле».

ООО «Абаканский рудник» является градообразующим для Абазы, образовано в октябре 2013 года. В 2015 году компания подала на самобанкротство, в январе 2016 года в ней введено конкурсное производство. На тот момент в реестр были включены требования кредиторов на 290 млн руб. 100% компании находятся в собственности ООО «Абазинский рудник», которое на 60% принадлежит правительству республики и на 40% сенатору от Хакасии в Совфеде Александру Жукову (доверительный управляющий с 2019 года — Евгений Пфау). По данным пресс-службы правительства, в 2020 году на руднике произведено 1,8 млн т концентрата железной руды. В компании работают более 750 человек. Ежемесячные налоговые поступления от предприятия в бюджет Абазы превышают 60% всех собственных доходов бюджета муниципалитета.

Имущество «Абаканского рудника» с 2016 года неоднократно выставлялось на торги, впервые — по начальной цене 220,2 млн руб. Все они не состоялись. В ноябре 2020 года конкурсный управляющий Алексей Павлюк сообщил о торгах в форме пуб­личного предложения с начальной ценой 124,3 млн руб., которая каждые 10 дней снижалась на 10%, пока не достигла минимальных 74,6 млн руб. По условиям торгов покупатель обязан использовать рудник для добычи, переработки и реализации железорудного концентрата в соответствии с лицензией, иметь оборудование для такой деятельности и сохранить не менее половины рабочих мест в течение трех лет.

В последний день торгов — 18 января — единственную заявку подало самарское ООО «Компаньон-консалт», действующее в интересах помощника депутата Госдумы Анатолия Карпова Элфана Рамазанова. Однако конкурсный управляющий не допустил участника к торгам и признал их несостоявшимися. «Претендентом не представлено документального подтверждения возможности продолжения деятельности по добыче полезных ископаемых, так как претендентом является физлицо. Не представлено документального подтверждения наличия оборудования для добычи железной руды»,— говорится в протоколе рассмотрения заявок.

Элфан Рамазанов успешно обжаловал недопуск в Красноярском УФАС. Ведомство решило, что закон и условия торгов позволяют участвовать в них физлицу и не содержат требования о представлении в составе заявки документов, подтверждающих возможность исполнения условий. УФАС обязало организатора торгов повторно рассмотреть заявку. Конкурсный управляющий 16 февраля сообщил на портале «Федресурс», что выполнит требование после получения предписания УФАС.

Элфан Рамазанов объяснил покупку желанием защитить бизнес: «Там сегодня работает более 700 человек, должно быть минимум 1,5 тыс. У меня есть договоренность с инвесторами: 1,5–2 млрд руб. они вложат туда, оборудование полностью поменяем. Без этого предприятия город полностью пропадет»,— сказал он в беседе с „Ъ-Сибирь“. В правительстве республики согласны, что закрытие «Абаканского рудника» привело бы к «социальной катастрофе». «„Абаканский рудник“ — это еще и завязанная на него инфраструктура, обслуживающие производства, например транспортники. Если „Абаканский рудник“ встанет, то и весь город встанет. Это приведет к коллапсу»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ начальник отдела промышленности минэкономразвития республики Евгения Туранова.

В 2017 году постановлением правительства РФ в Абазе была создана ТОСЭР для диверсификации экономики моногорода. Планировалось, что будет создано более 600 рабочих мест, а инвестиции превысят 2,5 млрд руб. Сейчас, по данным правительства региона, два резидента создали в ТОСЭР 21 рабочее место. Их суммарные инвестиции — 13,5 млн руб.

Руководитель направления «Банк­ротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что организатор торгов не смог сформулировать требования к покупателю актива, например прописать наличие лицензии на проведение взрывных работ, которой у физлица быть не может, или опыта работы на аналогичном по сложности объекте. Старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Кирилл Горбатов отмечает, что если будущий покупатель предприятия после заключения договора не сможет исполнять заранее установленные условия конкурса, вступят в силу нормы ст. 175 Закона о банкротстве, которые дают право по ходатайству органа власти в судебном порядке расторгнуть договор купли-продажи. «Если претендента на покупку на обозначенных условиях не найдется, то имущество в конечном итоге может быть передано на баланс муниципалитета»,— полагает господин Горбатов.

Дарья Решетникова