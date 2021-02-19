Вирус проник в память

Ежегодная акция в память убитого политика Бориса Немцова состоится в Барнауле. Пока это единственный крупный город Сибири, где власти не стали запрещать массовое мероприятие в период действия коронавирусных ограничений. Инициаторы аналогичной акции в Новосибирске, получив отказ властей, намерены все равно провести шествие, а в Омске организаторы мероприятия решили не рисковать и выйти на пикеты. Эксперты не исключают, что полный запрет на проведение массовых мероприятий может стимулировать рост протестной активности и увеличение числа несанкционированных акций.



В Барнауле акция в память о погибшем политике Борисе Немцове запланирована на 28 февраля. Сейчас это единственный крупный город в Сибири, где власти не наложили запрет на проведение акции. «Она пройдет на площади Свободы с возложением цветов и выступлениями. Это гайд-парк, и мы имеем право проводить там мероприятия до 100 человек без согласования. Однако уведомление в мэрию мы все равно подали. От администрации возражений не было»,— рассказал председатель реготделения партии «Яблоко» в Алтайском крае Александр Гончаренко.

В новосибирском реготделении «Яблока» еще решают вопрос о проведении акции памяти. В то же время независимый депутат горсовета Светлана Каверзина рассказала „Ъ-Сибирь“, что она вместе с группой активистов уже обращалась в мэрию за разрешением на проведение акции. «Мы подавали в мэрию уведомления и о митинге, и о пикете, и о шествии, нам во всем отказали. В итоге мы все равно решили провести шествие». По ее оценкам, «учитывая опыт прошлых лет», может собраться около 200 человек. «Все уже давно работает, а мероприятия проводить нельзя, считаю, что это нарушение Конституции РФ»,— сказала Светлана Каверзина. В своем отказе (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“) мэрия Новосибирска ссылается на постановление губернатора о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Руководитель реготделения партии «Яблоко» в Омской области Татьяна Нагибина сообщила, что 19 февраля будет подавать в мэрию уведомление о проведении пикета на 50 человек в Сквере репрессированных: «Уверена, что нам не согласуют это мероприятие из-за коронавируса. Если откажут, то будем проводить одиночные пикеты. Запрещать день памяти — я такого не понимаю. Власти сами нас толкают на несогласованные акции».

Лидер томских «яблочников» Татьяна Левченко сообщила, что планирует подать уведомление на пикет с участием до 50 человек в Сквере политических репрессий. «Если нам не согласуют, то мы не будем никуда выходить. Я не хочу создавать людям неудобства, подставляя их под штрафы и аресты. Возможно, будет возложение цветов»,— сказала госпожа Левченко.

Оппозиционного политика Бориса Немцова убили в ночь с 27 на 28 февраля в 2015 году недалеко от Кремля. СКР предъявил обвинение в убийстве пяти уроженцам Кавказа: Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Первый марш памяти Немцова прошел в марте 2015 года, в нем участвовали более 50 тыс. человек.

Политолог Константин Лукин полагает, что запрет на проведение массовых мероприятий может вызвать рост числа несанкционированных акций в сибирских регионах. «Неизвестно, когда ситуация с коронавирусом закончится. Между тем приближается период выборных кампаний, и чем ближе он будет, тем больше людей будет выходить на улицу с различными акциями и агитациями. Все это, вероятно, будет проходить несогласованно, учитывая, что власти вряд ли отменят ограничения»,— говорит эксперт. По его словам, чтобы избежать возможного дальнейшего напряжения, властям придется пойти на компромиссы, «например, разрешить проводить пикеты с участием нескольких человек или митинги с определенным количеством участников». В то же время президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что предпосылки для протестных настроений очевидны, «но их конвертация в протестные акции не гарантирована: акции — скорее форма самопрезентации, нежели действенный способ изменения ситуации».

Юлия Сасевич