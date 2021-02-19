Тонкая настройка инвесторов

Поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Псков выявила несколько проблем в механизмах оказания поддержки инвесторам. Это, в частности, неудовлетворенный запрос на прямую помощь бизнесу, который готов взять на себя расходы по созданию инфраструктуры в технопарках. Также был поднят вопрос о том, что новые участники промышленных кластеров сейчас не могут претендовать на получение субсидий на возмещение ряда затрат. Для правительственной делегации эти проблемы неожиданными, видимо, не стали: представители Минпромторга заверили, что предложения для их решения уже готовятся.

Продолжая серию поездок по десяти наиболее экономически депрессивным регионам, Михаил Мишустин в четверг посетил Псковскую область. Там кроме знакомства с работой региональных предприятий он провел традиционную для таких поездок встречу с бизнесом, в том числе с резидентами псковской особой экономической зоны «Моглино». Один из них поднял вопрос о необходимости прямой господдержки инвесторов, готовых самостоятельно создавать инфраструктуру в рамках технопарков. Сейчас правительство компенсирует только затраты регионов на эти цели, однако этот механизм, судя по словам председателя совета директоров группы компаний «Титан» Михаила Сутягинского, вряд ли можно назвать эффективным. Такая помощь была предоставлена лишь десяти регионам (преимущественно с профицитным бюджетом) и по 14 проектам.

Премьер-министр признал предложение о прямой поддержке интересным, поручив Минпромторгу проработать его.

По его словам, такой механизм «фактически даст возможность региону не потерять налоговые доходы, а инвестору получить те самые льготы, которые предусмотрены».

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) в деревне Борисовичи Псковского района Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выяснилось, впрочем, что вопрос уже решается: Минпромторг предлагает возвращать создавшим производственный кластер за свой счет часть федеральных налогов, уплаченных привлеченными резидентами (см. “Ъ” от 24 декабря). Как пояснил “Ъ” замглавы ведомства Алексей Беспрозванных, этот механизм предлагается распространить на десятку отстающих регионов, на геостратегические территории и на моногорода. Проект, по его словам, сейчас находится на повторном согласовании после проработки замечаний Минфина, в правительство его планируется внести в марте.

Для того же перечня территорий сейчас разрабатывается и другая мера — смягчение требований к промышленным кластерам, резиденты которых претендуют на субсидии (возмещение до 50% затрат на всех стадиях жизненного цикла производства).

Речь, в частности, идет о расходах на капитальное строительство, на уплату процентов по кредитам на покупку оборудования.

Сейчас для этого нужно соблюсти ряд условий, в частности по уровню кооперации, когда участники, выпускающие готовую продукцию, приобретают у «соседей» по кластеру не менее 20% продукции, работ и услуг. Как пояснил премьер, обсуждается снижение уровня такой кооперации до 10%. Но, как отметил гендиректор группы компаний «Фокс» Игорь Рунец, по сути, претендовать на такую поддержку могут предприятия, уже сформировавшие кооперационные связи внутри кластера. Новые участники такой возможности не имеют. В Минпромторге в четверг сообщили, что и их планируется подключить к господдержке под обязательство начать выпуск продукции в кластере в течение трех лет.

Встреча выявила не только регуляторные проблемы — отмечалась и нехватка финансовых ресурсов для поддержки крупных проектов в регионах. Как следует из слов гендиректора ООО «Синтез Технолоджи» Екатерины Наговициной, для получения займов предприятия обращаются в Фонд развития промышленности при наличии аналогичных фондов и в регионах. В связи с этим она поинтересовалась, не планируется ли увеличить финансирование программ развития промышленности в субъектах. На этот вопрос правительство пока не дает однозначного ответа — уже принято решение о докапитализации части таких фондов (включая псковский, на 45 млн руб.), дополнительные же возможности власти смогут обсуждать при корректировке федерального бюджета в мае.

Евгения Крючкова, Псков