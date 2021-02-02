Калмыцкую засуху смягчают бюджетом

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями малого и среднего сельхозбизнеса Калмыкии. Поскольку из-за аномальной засухи в регионе 2020 год для них выдался непростым, речь во многом шла о вовлечении в оборот в регионе неиспользуемых сельхозземель (что позволит решить проблему с опустыниванием пастбищ и нехваткой корма для скота), а также о возможности оказания поддержки региональным сельхозпроизводителям из бюджета в порядке исключения по смягченным требованиям.

2020 год был для калмыцкого агробизнеса сложным — как отметил Михаил Мишустин, в 2020 году регион столкнулся с такой сильной засухой, какой «даже старики не помнят». В итоге в июле в Калмыкии был введен режим ЧС — летом выгорело около 2,8 млн га пастбищ, а ущерб аграриев оценивался в 1 млрд руб. В качестве поддержки регионального АПК федеральный центр выделил сельхозпроизводителям Калмыкии 562 млн руб. из резервного фонда — на покрытие затрат по закупке и транспортировке кормов для животных (на животноводство в Калмыкии приходится 80% производства валовой сельхозпродукции).

Об опустынивании пастбищ говорили и участники встречи — один из представителей агробизнеса поинтересовался, не планирует ли федеральный центр выделять субсидии на ввод в оборот неиспользуемых земель, а также на восстановление пастбищ. Премьер в целом идею одобрил, отметив, что для этого вполне могут быть использованы средства, которые

Белый дом направляет в десять наиболее проблемных регионов, среди которых и Калмыкия, на реализацию индивидуальных программ их развития (по 1 млрд руб. в год на каждый субъект до 2024 года).

По его словам, такое решение позволит быстро найти необходимые деньги и эффективно использовать ресурсы программы. Тем более что актуальна эта проблема для Калмыкии не только в части пастбищ, но и пашен — как отметил Михаил Мишустин, с советского времени посевные площади в республике сократились в десять раз (с более 300 тыс. га до 30 тыс. га сейчас).

Более того, Минсельхоз обещает «не оставить без внимания Калмыкию» и в рамках разрабатываемой ведомством госпрограммы по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса до 2030 года, которую планируется запустить со следующего года. Как отметил на встрече глава ведомства Дмитрий Патрушев, в правительстве пока обсуждают объемы ее финансирования (изначально Минсельхоз запрашивал на десять лет 1,4 трлн руб.— см. “Ъ” от 13 января 2020 года) — в рамках этой программы планируется ввести в сельхозоборот около 10 млн га, а также провести восстановительные работы на площади 100 тыс. га.

Среди других мер поддержки, запрошенных региональным агробизнесом,— включение хотя бы на два года в список бюджетополучателей племенных предприятий, не достигших минимальных требований, установленных Минсельхозом (речь идет о требованиях, в частности, по численности скота, удельной численности чистопородных животных).

«Справедливость должна быть, засуха — форс-мажор»,— поддержал эту идею Михаил Мишустин, поручив рассмотреть вопрос Дмитрию Патрушеву. Министр обещал, что в ближайшее время на комиссии Минсельхоза будет принято решение по этому вопросу — «конечно, пойдем навстречу».

Беспокоила предпринимателей и проблема реализации произведенной ими сельхозпродукции — в частности, их интересовало, можно ли обязать крупные торговые сети в регионе заключать договоры с внешними товаропроизводителями. По словам Михаила Мишустина, в этом вопросе должна активнее проявлять себя региональная власть, например, выделяя местным аграриям удобные места для развозной торговли, организовывая ярмарки. «Губернатор должен сделать все возможное, чтобы региональные продукты оказались на прилавках в сетях, чтобы у жителей региона была возможность выбора — покупать не только федеральную продукцию, но и свою местную»,— подчеркнул премьер. Самим же предпринимателям он рекомендовал активнее пользоваться господдержкой для модернизации пищевого оборудования (в 2021–2023 годах планируется направить 3,6 млрд руб. на субсидирование скидок при покупке российского) — это «пойдет на пользу и самой отрасли, и ее потребителям».

Евгения Крючкова, Элиста