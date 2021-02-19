Лекарство от судовой непроходимости

В правительстве РФ решено построить дополнительную камеру шлюзов в Городце, чтобы улучшить проход крупнотоннажных грузовых судов. Дополнительная ступень шлюзов, стоимость которой приблизительно оценивается в 35 млрд руб., предложена после того, как масштабный проект создания нижегородского низконапорного гидроузла (НГУ) был фактически свернут из-за возражений Нижегородской области по части экологии и подтопления территорий. Однако дополнительный шлюз в целом не решит проблему судоходства на 40-километровом участке Волги. В Совете Федерации торопят с ее решением, а областные власти по этому поводу заказывают большое научное исследование, которое будет готово весной 2022 года.



У зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина принято решение о строительстве дополнительной камеры на городецких шлюзах для улучшения прохода грузовых судов судоходства. Об этом в Совете Федерации на заседании «круглого стола» по приоритетным направлениям развития внутренних водных путей РФ рассказал заместитель министра транспорта Александр Пошивай.

По его словам, строительство дополнительной шлюзовой камеры на городецком гидроузле не решит всех проблем с судоходством в нижнем бьефе как полноценная плотина. Однако замминистра транспорта напомнил, что Нижегородская область заняла отрицательную позицию по вопросу строительства низконапорного гидроузла. Вместо него регион предложил альтернативный вариант со строительством третьей нитки городецкого шлюза и дноуглублением русла на 40-километровом участке реки от Городца до Нижнего Новгорода, где низкий уровень воды создает проблемы для крупнотоннажного судоходства. «По общей оценке, это был некорректный вариант», — отметил Александр Пошивай, добавив, что совместно с областью обсуждалось порядка десяти различных предложений.

Со строительством дополнительного шлюза в Городце проблема разрыва Волги на две части сдвинется с мертвой точки, и «гордиев узел в Городце наконец-то будет разрублен», считает заместитель министра. Заместитель председателя комитета по экономической политике Ленар Сафин попросил власти ускориться с восстановлением судоходства: «Мы все понимаем: здесь есть интересы региона, экологии... Но решение надо найти». Сенатор напомнил, что начинается строительство автотрассы М12 Москва — Казань и Волга могла бы стать речной магистралью для перевозки инертных стройматериалов из Карелии, поэтому для регионов важен судоходный путь. Александр Пошивай ответил, что очень надеется на начало конкурсных процедур по шлюзу в этом году.

Собеседник “Ъ-Приволжье” в структурах Росморречфлота подтвердил, что пока решение по Городцу протокольно не оформлено, но в правительстве РФ действительно предложили построить дополнительную ступень к существующим шлюзам. «Она призвана решить проблему перехода крупнотоннажников через городецкий гидроузел, но для прохода по 40-километровому участку надо либо углублять дно, либо поднимать уровень воды. Пока никакого технического решения по этому поводу не принято. А предложение правительства будет проработано: необходимо его изучить, провести изыскания, сделать проект, пройти с ним госэкспертизу. В самом лучшем случае строительство может начаться в 2022 году», — сообщил источник “Ъ-Приволжье”, добавив, что, по самым приблизительным оценкам, создание шлюзовой камеры в Городце обойдется в сумму около 35 млрд руб. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что кроме строительства дополнительной камеры шлюза также планируется провести дноуглубительные работы для обеспечения габаритов судового хода на 40-километровом участке Волги между Городцом и Нижним Новгородом. Однако объемы финансирования и сроки этих мероприятий пока не определены.

Добавим, что ранее нижегородский губернатор Глеб Никитин обратился к Марату Хуснуллину, сообщив о том, что по поручению Российской академии наук разработано техзадание на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) «Подготовка предложений по выбору варианта проекта, предполагаемого к реализации на территории Нижегородской области, с целью решения проблем судоходства на Волге». Как следует из обращения губернатора, стоимость этого годового научного исследования составит 65 млн руб., и на первом этапе 15 млн вложил областной бюджет. Глава региона попросил решить в правительстве РФ вопрос о том, чтобы остальное финансирование НИР нес федеральный бюджет.

С учетом сроков научной работы Глеб Никитин также попросил перенести с марта 2021 года на апрель 2022-го технико-экономическое сравнение вариантов улучшения судоходства. Исследователи должны изучить гидрологию лимитирующего участка Волги с учетом режимов работы Нижегородской ГЭС, затем смоделировать процессы переформирования русла и изменения уровня воды от заданных параметров, рассчитать зоны подтопления и возможные экологические последствия. В результате планируется подготовить научно обоснованные предложения по улучшению судоходства, а РАН России, правительство РФ и нижегородские власти должны согласовать оптимальный вариант. Предполагается, что исследование по заказу Нижегородской области проведут сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова.

Андрей Репин, Роман Кряжев