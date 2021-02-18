Авиакомпания Smartavia запустит рейсы Пермь — Санкт-Петербург

Авиакомпания Smartavia (АО «Нордавиа — региональные авиалинии») запускает рейсы из Перми в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба пермского аэропорта, полетная программа стартует 29 марта. Рейсы будут выполняться до пяти раз в неделю на воздушных судах Боинг 737-700. В Большом Савино отмечают, что летнее расписание еще находится в стадии формирования, поэтому возможны изменения.

В настоящий момент рейсы Пермь — Санкт-Петербург выполняют также авиаперевозчики «Россия», «Аэрофлот» и «Победа».

Компания «Нордавиа» несколько лет назад обслуживала направления Пермь — Санкт-Петербург и Пермь — Москва.