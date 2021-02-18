ЦБ сообщил о манипуляциях рынками акций «Сургутнефтегаза» в 2015–2016 годах

Рынки обыкновенных и привилегированных акций «Сургутнефтегаза» подверглись манипуляции в период с 23 января 2015 года по 28 июня 2016 года, сообщил ЦБ. Регулятор классифицировал действия двух физических лиц, Олега Стативки и его супруги Ольги Павловой, как нарушение законодательства о противодействии манипулировании рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.

По сообщению ЦБ, господин Стативка получил ключи доступа к брокерским счетам от ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» по устным договоренностям с их руководителями. После этого он «самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с акциями («Сургутнефтегаза».— “Ъ”) и время совершения сделок», указано в сообщении ЦБ. ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» были основными контрагентами госпожи Павловой по сделкам с акциями. Супруга проводили операции с акциями «Сургутнефтегаза» по предварительному соглашению, что привело у получению госпожой Павловой излишнего дохода и к «искажению рыночной конъюнктуры».

ЦБ сообщил, что передал правоохранительным органам сведения собственной проверки. ООО «Каладиум», НП «Фиренц», Олегу Стативке и Ольге Павловой были направлены предписания о недопущении нарушений закона.