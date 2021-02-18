Дело в отношении гендиректора Александровского машзавода направлено в суд

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО «Александровский машзавод». Как сообщает сайт надзорного органа, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам). По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором этого предприятия является Гагик Меграбян.

По версии следствия, в период с июля 2018 года по август 2020 года у ОАО «Александровский машиностроительный завод» образовалась задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 150 млн руб. В то же время общество располагало активами в виде дебиторской задолженности не менее 112 млн руб. При этом господин Меграбян, направил распорядительные письма должнику о ее распределении между поставщиками и на иные нужды. Согласно законодательству, общество должно было сначала исполнить обязательства перед бюджетом.

«В результате его преступных действий в бюджет Российской Федерации не поступили денежные средства в размере не менее 112 млн руб.», - говорится в релизе прокуратуры.