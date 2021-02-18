«Жемчужный прапорщик» получил условный срок за удар полицейского

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Вадима Бойко к полутора годам условно с двумя годами испытательного срока по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов города. Господин Бойко известен как «жемчужный прапорщик» из-за жемчужных четок, которые были у него на руке, когда он избивал митингующих в 2010 году.

Вадим Бойко во время разгона акции оппозиции 31 июля 2010 года в Санкт-Петербурге Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости

Вадима Бойко признали виновным в том, что он ударил по лицу помощника дежурного полиции 18 сентября 2020 года, когда тот опрашивал «жемчужного прапорщика» по обстоятельствам пьяной драки с охраной в магазине. При избрании меры пресечения, как сообщал “Ъ”, Вадим Бойко сообщал суду об обстоятельствах инцидента: «Если скажу, что употребляю (алкоголь.— “Ъ”) редко,— обману. Обычно пью водку. В отделе полиции я был сильно пьян. Наносил ли удары (полицейскому.— “Ъ”)? Я ударил в морду»,— оглашали документы в суде. В объединенной пресс-службе судов уточнили, что Вадим Бойко признал свою вину и извинился перед потерпевшим.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ подразумевает до пяти лет реального лишения свободы. Это уже третье уголовное дело Вадима Бойко, по которому он получает условный срок. До этого суды приговаривали его к трем с половиной годам условно за избиения митингующих на акции сторонников Эдуарда Лимонова в 2010 году. Второе преступление Вадим Бойко совершил еще до окончания испытательного срока: его задержали за стрельбу из охотничьего ружья в кафе в состоянии алкогольного опьянения. По этому делу его приговорили к трем годам условно.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «"Жемчужного прапорщика" отправили сидеть домой».

Марина Царева, Санкт-Петербург