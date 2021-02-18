К Михаилу Фридману возвращаются обвинения

Михаил Фридман вновь стал фигурантом уголовного дела: в Испании его обвиняют в намеренном банкротстве местной компании. Это разбирательство началось еще в 2019 году. Испанская прокуратура считает, что российский миллиардер через подконтрольные ему компании пытался повлиять на организацию Zed WorldWide. Фридману даже пришлось выступить в местном суде, и дело в итоге закрыли. Но сейчас, как пишут испанские СМИ, разбирательство возобновилось. Якобы прокуратура обнаружила новые документы, которые могут доказать вину Фридмана.

Подробности — в справке “Ъ FM”:

По версии прокуратуры, в 2016-м Михаил Фридман решил приобрести испанскую компанию Zed WorldWide за цену сильно ниже рыночной. Чтобы сбить стоимость актива, он якобы решил устроить Zed экономическую блокаду. Так, косвенно принадлежащий Фридману оператор «Вымпелком» расторг контракты с компанией, которые приносили ей 40% дохода. Кроме того, также косвенно контролируемый Фридманом банк Amsterdam Trade неожиданно потребовал от Zed возврата всех долгов. Прокуратура считает эти события связанными: якобы Фридман понимал, что испанская компания не сможет расплатиться по долгам, если одновременно лишить ее значительной части выручки с российского рынка. В итоге компания решила банкротиться, а Фридман якобы предложил выкупить ее всего за €20 млн, хотя ее изначальная стоимость превышала €1 млрд. Представители Фридмана заявляли, что бизнесмен по делу Zed проходил как подследственный и каких-либо обвинений ему не предъявлялось. По данным испанских СМИ, в декабре 2020 года дело пришлось закрыть, поскольку расследование не доказало причастности Фридмана к банкротству Zed, и оснований для предъявления обвинений не возникло. Сейчас прокуратура обнаружила новые документы, связанные с банкротством. Среди них, в частности, электронные письма, содержание которых якобы подтверждает участие Фридмана в банкротстве компании, более того, там указано, что миллиардер лично контролировал действия против Zed. Нарушения, по данным СМИ, были обнаружены еще в 2015 году в совместном предприятии, основанном Zed и «Вымпелкомом».

Сложно сказать, насколько веские доказательства появились у правоохранителей, что они решили возобновить дело, говорит партнер FBK Legal Александр Ермоленко. С другой стороны, не возобновить дело они также не могли, ведь это нарушило бы принятые процедуры. «При том же объеме доказательств возвращаться к обвинению обычно нельзя, потому что решение уже принято, оценка дана. Но если появляется что-то новое, это значит, что мы обладали не всей картиной фактических обстоятельств, и нам надо вернуться, чтобы их оценить в совокупности с тем, что мы знали до этого.

Если очень упрощенно: например, появляется переписка, которая, допустим, свидетельствует о совершении преступления или участии в совершении. Нужно вызвать подозреваемого человека или свидетелей на допрос, и выяснить все об этой переписке. Потому что просто электронное письмо недостаточно информативно, то есть на его основании можно заподозрить что-то, но окончательные выводы сделать нельзя»,— пояснил Ермоленко.

Во время предыдущего разбирательства испанские правоохранители настояли, что Фридман должен лично дать показания в суде. И в 2019-м миллиардер действительно там выступил. Все обвинения он отвергал и заявлял, что дело построено на поддельных документах. В этот раз Фридмана вновь могут вызвать для дачи показаний, отмечает адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Правда, из-за пандемии разбирательство в таком случае может сильно растянуться.

«Если это в пределах срока давности, то никаких проблем нет. Сложно гадать, какие у прокуратуры появились основания, но, очевидно, какие-то новые обстоятельства есть. С большой долей вероятности личное присутствие потребуется, но вопрос в том, насколько это фактически реализуемо. Принудительно доставить гражданина России в испанский суд достаточно сложно — надо как минимум оказаться в зоне Евросоюза.

Но, как правило, в подобной категории дел фигуранты участвуют через своих доверенных лиц, адвокатов.

Суд может признать обязательной личную явку, но, повторюсь, принудительно доставить человека будет достаточно сложно. С учетом всей этой коронавирусной истории можно бесконечно долго прикрываться ограничениями, которые действуют в России, в Испании в части перелетов и так далее»,— полагает Фролов.

По данным Deutsche Welle, к этому делу привлекли доверенных лиц Михаила Фридмана — бывшего гендиректора «Вымпелкома» Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова.

Глеб Силко