HeadHunter: 72% свердловчан не доверяют вакцине от COVID-19

Порядка 72% работающих жителей Свердловской области считают, что прививку от COVID-19 небезопасно ставить до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности, следует из исследования сервиса hh.ru. Еще 8% свердловчан считают прививку от коронавируса безопасной, остальные затруднились ответить. Отметим, что тех, кто уверен в безопасности неиспытанной вакцины, больше среди рабочего персонала, а в обратном убеждены представители науки и образования.

23% респондентов заявили, что предпочтут привиться российской вакциной, 22% — зарубежной, если в следующем году появится такая возможность. 31% свердловчан сообщили, что не будут делать прививку, остальные затруднились ответить. Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную – ИТ-специалисты и маркетологи. Отказ от прививки против COVID-19 чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих.

Всего 19% свердловчан, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от COVID-19 ради того, чтобы безопасно ходить в офис. Еще 73% к этому не готовы, остальные затруднились ответить.

Отмечается, что 15% работающих жителей Уральского федерального округа рассказали, что их работодатель проводит тестирование абсолютно всех сотрудников на COVID-19, еще 17% — что тестирование проходит выборочно.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 75 705 свердловчан, из них более 68,5 тыс. уже выздоровели, 2 268 пациентов скончались.

Илья Смирнов