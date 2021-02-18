Социологи УрФУ: пандемия усилила тревожность у 88% опрошенной молодежи

Исследование социологов Уральского федерального университета (УрФУ) показало, что пандемия усилила состояние тревожности у 88% молодежи, сообщила пресс-служба УрФУ. Еще 65,9% респондентов переживают о состоянии здоровья — своем и близких людей.

Посвященный фобиям опрос проводился среди молодых людей до 30 лет. В исследовании приняли участи более 1 тыс. человек: 40% — юноши, 60% — девушки. «Пандемия стала катализатором, который спровоцировал экспансию катастрофического сознания, углубил и расширил репертуар социальных страхов, в том числе и у молодого поколения. Молодежь, несмотря на высокий уровень адаптивности, в силу недостаточности жизненного опыта в преодолении сложных ситуаций является очень уязвимой»,— сказала профессор кафедры прикладной социологии УрФУ Наталья Антонова.

Опрос показал, что самым распространенным является страх за свое будущее. О страхе за потерю целей и отсутствии планов сообщили 57,2% респондентов. На втором месте находятся страхи, связанные с потерями работы, дохода или друзей — об этом заявили 39,7% опрошенных. На это повлияли уход на удаленную работу и сокращение личного общения.

По данным исследования, многие молодые люди стали испытывать боязнь коммуникации в целом. Так, 26% заявили, что боятся вступить в контакт с заболевшим человеком, 22% — ездить в общественном транспорте, 14% — находиться на близком расстоянии с другими людьми, 14% — посещать массовые места и мероприятия, 7% — ходить в магазины.

По словам доцента кафедры прикладной социологии Софьи Абрамовой, самые активно сформировавшиеся за пандемию страхи связаны со здоровьем. В частности, 60% опрошенных опасаются неэффективности системы здравоохранения, 54% — боятся заболеть и долго ждать лечения, 36% — не доверяют врачам в силу возможности попасть к неквалифицированному специалисту. Еще 31% людей боятся назначений новых лекарств или непроверенных методов лечения, а 22% — видят риски в вакцинации. После пандемии молодые люди стали иначе оценивать свое будущее и благополучие, добавила госпожа Абрамова.

Михаил Мананников