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В апреле в Сочи заработает линия по сортировке мусора

Линия на которой будут сортироваться бытовые отходы уже смонтирована в курортном городе, ее запуск запланирован на апрель, об этом в соцсетях сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Уже найден инвестор, который в текущем году планирует построить в Сочи мусоросортировочный комплекс объемом переработки более 200 тыс. тонн в год. Уже смонтирована линия по сортировке. Возможность на месте сортировать и перерабатывать мусор значительно уменьшит объемы отходов, которые вывозятся на полигон», - написал глава региона.

Андрей Ульченко


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