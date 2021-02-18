Десять лет потребуется на ремонт асфальта у нижегородских школ и детсадов

На замену асфальта на территории нижегородских школ и детсадов при имеющемся финансировании из муниципального бюджета потребуется десять лет, подсчитал и.о. директора городского департамента образования Владимир Радченко.

По его словам, замены асфальта сегодня требуют территории 99% школ и детсадов: всего 650 зданий, кроме недавно построенных образовательных учреждений. Стоимость работ господин Радченко оценил в 600 млн руб. «Профинансировать такой объем в пределах ежегодно выделяемых средств на текущий ремонт невозможно. Основную часть денег мы направляем на устранение замечаний надзорных органов по созданию безопасных условий и приведение наших школ и детсадов в нормативное состояние внутри самих зданий»,— доложил господин Радченко на заседании комиссии городской думы по соцполитике в четверг.

«Для того, чтобы мы начали выстраивать какие-то первые шаги, потребуется не менее десяти лет. Замена асфальтового покрытия – очень дорогое удовольствие. По сегодняшним подсчетам один квадратный метр обойдется в 125 тыс. руб.»,— продолжил чиновник, указав, что рынок дорожного хозяйства растет и услуги дорожают. Департамент разработает план работ, депутаты приняли информацию к сведению.

Владимир Зубарев