Мошенники начитали на задержание

С необычными мошенниками столкнулись петербургские полицейские. Силовики раскрыли очередную банду лжекоммунальщиков. Но самое интересное — те рассказывали о своих преступлениях в рэп-композициях. Музыкальные записи правоохранители обнаружили на компьютере одного из задержанных во время обыска. Что думают о таком специфическом творчестве бывшие силовики и криминальные журналисты? Подробности — у Глеба Силко.

Мошенники под видом работников коммунальных служб проникали домой к пенсионерам в Санкт-Петербурге и убеждали их установить дорогое газовое или электрическое оборудование. При рыночной цене услуги в 3 тыс. руб. преступники брали у запуганных и доверчивых пенсионеров по 25 тыс.

Казалось бы, схема простая и давно известная, и группа мошенников из Петербурга внимания прессы не заслуживает. Если бы не одно «но». Эти бандиты оказались людьми творческими и, по всей видимости, в свободное от своих преступных дел время писали музыку в стиле рэп. Материал для искрометных текстов брали из собственной жизни — под качающий бит рассказывали слушателям о преступлениях.

Чем можно объяснить такую тягу преступников к творчеству? Поведению бандитов сильно удивился полковник милиции в отставке, а сейчас адвокат Евгений Черноусов. Он рассказал, что раньше преступники, наоборот, боялись хвастаться своими «успехами». Более того, такое рэп-творчество для злоумышленников выйдет только боком, ведь они, по сути, признали вину. И как теперь строить линию защиты, неясно.

«Это новое такое явление, которое не укладывается принятые рамки, когда, совершив преступление, стараются не оставить вообще никаких следов на случай, если кто-то попытается возбудить уголовное дело. Сейчас появилась какая-то новая тенденция, явление, особенно среди молодежи, оно труднообъяснимое. Это же доказательства их виновности, причем неопровержимые. Теперь я не пойму, какая будет у них линия защиты»,— заключает Черноусов.

Но вполне естественным поведение мошенников посчитал совладелец «Фонтанки.ру» Евгений Вышенков. Он напомнил о невероятной популярности в России блатной романтики: «Когда-то были каторжанские песни, они исследованы и не очень интересны молодежи. Когда-то был шансон, он есть и сейчас. Давайте вспомним, что "Владимирский централ" был, наверное, в течение 10 лет фактическим гимном Российской Федерации, под него вставали стадионы, на которых сидели как люди с сомнительной репутацией, так и люди в погонах. Мода бывает на все, и мораль исторична. Некое поколение уже не готово петь песни Аркадия Северного или Леонида Утесова».

А цель создания злоумышленниками такой тематической музыки — подбодрить себя, будто бы создать эффектный саундтрек к собственной преступной деятельности, продолжает Евгений Вышенков: «Человек, который читает рэп, и если в нем есть что-то ехидное, то можно говорить о том, что в этом что-то есть такое жульническое.

Абсолютно, по-моему, естественно и гармонично, что ребята, которые занимаются мошенничеством, что-то придумывают, веселятся, таким образом поддерживая себя. Мне кажется, что это очень стабильные, естественные, исторические процессы».

В МВД сообщили, что четверо злоумышленников под домашним арестом, а талант еще троих уже оценивают сокамерники по СИЗО. В российских колониях кружки самодеятельности и творчества пользуются большой популярностью, а видео с концертов заключенных часто оказываются в сети. Вероятно, скоро пользователи интернета смогут оценить еще и новинки настоящего тюремного рэпа.