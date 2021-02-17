Телефоны в СИЗО отключат от сети

Операторов сотовой связи обяжут блокировать абонентов в СИЗО и колониях. Законопроект, направленный в том числе на борьбу с телефонными мошенниками, приняла в третьем чтении Госдума. Решать блокировать или нет будет руководитель территориального органа ФСИН, в ведении которого находится изолятор или колония. По запросу оператор должен прекратить обслуживание указанных номеров без уточнения причин и владельца сим-карты.

Блокировка вводится навечно, рассказал “Ъ FM” один из авторов проекта, председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн: «Сегодняшние возможности позволяют вычислять номера сотовых телефонов в конкретном радиусе, в том числе в привязке к учреждению уголовно-исполнительной системы. Поскольку внутри следственного изолятора исправительного учреждения не может быть легальных сотовых телефонов ни у кого — не только у осужденных или арестованных, но и у сотрудников ФСИН, прокуроров, следователей — все номера и все абоненты, которые будут вычисляться, априори вне закона.

Если совсем по-простому, то техническое устройство сканирует эфир, устанавливает и определяет перечень номеров, находящихся в квадрате даже не в активной фазе. После чего весь этот перечень ФСИН направляет оператору, который обязан заблокировать номера навсегда. Сегодня такой механизм законом уже предусмотрен, но он касается только тех абонентов, в разговорах с которыми выявлены факты подготовки или совершения особо тяжких преступлений, проще говоря, нужно прослушать телефон и понять, что общающиеся люди замышляют террористический акт. В условиях учреждения уголовно-исполнительной системы это невозможно, поэтому и был применен такой подход: не нужно устанавливать, о чем именно говорят по этим номерам, они априори вне закона, потому что легальным способом оказаться в учреждении не могут ни у кого».

Инициативу уже одобрили профильные ведомства ФСИН и МВД. Известно, что заключенные часто используют мобильные телефоны для давления на свидетелей, координации членов преступных группировок, поставок наркотиков и тому подобного. Но блокировка мобильных номеров не поможет исправить ситуацию, уверен председатель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин: «Телефоны, находящиеся в СИЗО и колониях, активно используются различными криминальными элементами для совершения мошенничеств и вымогательств у граждан.

Не так давно у меня была женщина, которую фактически заставили путем звонков из СИЗО, угрозами расправы над ней и ее детьми взять кредит под залог квартиры, и сейчас она уже проиграла даже суд, у нее собираются забирать недвижимость и выгнать на улицу.

Это реальная проблема: сотни, а может быть, и тысячи телефонов в местах лишения свободы используются для совершения самых различных преступлений.

Мне известны случаи, когда в Тверской области для такого мошенничества брали не мобильные телефоны, а совершенно обычные стационарные, установленные в кабинетах сотрудников. Поэтому мобильная связь не является единственным инструментом совершения преступлений».

Что эксперты говорят о состоянии российской пенитенциарной системы Читать далее

По данным авторов законопроекта, каждый год в пенитенциарных учреждениях России изымают больше 5 тыс. мобильных телефонов, которые туда доставляют в том числе с помощью дронов и арбалетов. Зачастую в преступных схемах участвую сотрудники учреждений. Так, в прошлом году в московском СИЗО «Матросская тишина» в камерах были найдены телефоны, сим-карты, беспроводные наушники и модемы. Во время обыска также обнаружили и часть бухгалтерии. Выяснилось, что заключенные заплатили сотрудникам изолятора более 5 млн руб. и еще около 7 млн вложили в новую технику.

Светлана Белова