На севере Свердловской области открылись два комплекса переработки леса

В Североуральске и поселке Красноглинном в Серовском районе начали работу две площадки по переработке древесины, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

На территории поселка Красноглинного «Сосьва-Лес» запустила промышленную площадку для переработки древесины, на которой разместятся цех по производству березового шпона, сушильный комплекс, две котельные, лесопильное оборудование, линии сортировки бревен и досок — для работы на производстве создано 135 мест. Стоимость проекта составила 507 млн руб., на сегодняшний день инвестировано 385 млн руб.

В Североуральске инвестпроект компании «СибирьЭкоСтрой» по запуску линии сортировки круглого леса, сушильного комплекса и котельной потребовал 503 млн руб. Предполагается, что он увеличит производительность лесопилки на 15%. Выход на проектную мощность ожидается в 2026 году, к этому времени планируется создать 175 рабочих мест.

«Как участник приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, мы пользуемся лесными ресурсами с 50% льготой. Эта мера поддержки позволяет нам развиваться – освободившиеся средства мы реинвестируем в производство, модернизируем площадки, нанимаем новых сотрудников»,— сказал руководитель компании «СибирьЭкоСтрой» Андрей Бабкин.

В настоящее время в Свердловской области реализуется пять проектов по освоению лесов.

Ранее Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области подписало соглашение с компанией «Гринвуд» (группа компаний «Кастом») о реализации проекта производства деревообработки на территории опережающего развития (ТОР) в ЗАТО Лесной. Сумма инвестиций должна составить 348 млн руб.

Ирина Пичурина