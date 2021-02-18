Дело экс-директоров ГСК «Югория» о растрате 183 млн рублей направили в прокуратуру

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывших генеральных директоров ОАО ГСК «Югория» Владимира Волкова и Алексея Семенихина, сообщили в пресс-службе ведомства. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ за растрату 183 млн руб. В данный момент уголовное дело направлено заместителю Генпрокурора РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд.

По версии следствия, в период с апреля 2005 по январь 2012 года обвиняемые, являясь поочередно генеральными директорами страховой компании, учрежденной правительством Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования 183 млн руб., причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере. Позже следователи арестовали имущество обвиняемых, соразмерного причиненному ущербу.

Напомним, интерес к деятельности Владимира Волкова и Алексея Семенихина у правоохранительных органов появился еще в 2013 году, когда по материалам аудиторских проверок, инициированных новым руководством «Югории» (с 2012 года возглавил компанию Алексей Охлопков), УМВД по ХМАО возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ст.159 УК РФ). Поводом для этого стал вывод из страховой компании порядка 200 млн руб. на счета екатеринбургского ООО «УМК „Адванс”» (занимается оптовой торговлей). Деньги якобы перечислялись на оплату услуг по полисам ДМС, однако реальных медицинских услуг не оказывалось, а деньги шли на обеспечение заграничного отдыха клиентов компании. В ходе расследования дела также были выявлены эпизоды по выводу денег в компанию «Якорь». Это дело полиция передала в окружное управление СКР в связи с особым статусом одного из подозреваемых — Владимира Волкова (во время инкриминируемых хищений являлся депутатом Тюменской областной думы).

Отметим, в 2018 году правительство ХМАО и ООО «Регион Инфраструктура» (входит в группу компаний «Регион») подписали договор купли-продажи 100% акций государственной страховой компании «Югория». До этого власти не могли продать ГСК «Югория» с 2009 года. При этом, до 2015 года страховщик генерировал убытки (по итогам 2014 года убыток составил 991 млн руб.). После смены руководства удалось вывести «Югорию» на прибыльность — 236 млн руб. в 2015 году, 183 млн руб. в 2016, 657 млн руб. в 2017 году. При этом в 2016 году депутат думы Тюменской области выделили страховой компании из регионального бюджета 4,3 млрд руб. на докапитализацию.

Илья Смирнов