Умер уральский историк Анатолий Кириллов

В Екатеринбурге на 74-м году жизни скончался основатель Уральского центра Бориса Ельцина, доктор исторических наук Анатолий Кириллов, отец заместителя уральского полпреда Бориса Кириллова. Как пишет ЕАН, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Анатолий Кириллов родился в 1947 году в Магнитогорске. С 1982 года работал в Уральской академии государственной службы. С 1997 года — советник губернатора Эдуарда Росселя по политическим вопросам. В 2006 году господин Кириллов организовал Центр современной истории Урала — Уральский центр Бориса Ельцина. Анатолий Кириллов — автор более 15 книг о современной истории Урала и России. Награжден знаками отличия «За заслуги перед Свердловской области» второй и третьей степеней.

Михаил Мананников