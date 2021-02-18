В Петербурге более 79 тыс. человек являются безработными

Ситуация на рынке труда в Петербурге остается напряженной. Официально зарегистрировано безработными 79,2 тыс. человек. Об этом заявил директор Центра трудовых ресурсов Санкт-Петербурга Алексей Чистяков.

По его словам, количество безработных граждан постепенно снижается. В январе на одну вакансию центра занятости приходилось 2,23 человека. Годом ранее этот показатель составлял 0,69.

Петербургские работодатели в настоящее время открыли 36,4 тыс. вакансий, большинство из них — по рабочим специальностям.

Добавим, что по данным Петростата в конце 2020 года в Санкт-Петербурге было официально зарегистрировано 98 тысяч безработных. Безработица в городе за год увеличилась более чем в шесть раз.