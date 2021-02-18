Чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» сократилась в 2,4 раза В 2020 году по РСБУ она составила свыше 9,5 млрд рублей

В 2020 году чистая прибыль по РСБУ корпорации «ВСМПО-Ависма» составила более 9,529 млрд руб., что в 2,4 раза меньше, чем в предыдущем году, говорится в бухгалтерской отчетности корпорации. Выручка компании снизилась на 13,3% и составила более 78,118 млрд руб. Как следует из отчета, себестоимость продаж сократилась 19,1% и составила более 46,595 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 3% до 31,523 млрд руб.

EBITDA корпорации в 2020 году составил более 17,654 млрд руб., следует из пояснения к бухгалтерскому отчету. Это на 48,8% меньше, чем в предыдущем году. Кредиторская задолженность корпорации составила более 17,873 млрд руб.

Сейчас «ВСМПО-Ависма» реализует масштабную инвестиционную программу, говорится в планах развития корпорации. Она включает в себя развитие производства титановой губки, плавильных, кузнечных, ковочных, прокатных, механообрабатывающих комплексов. В 2021 году «ВСМПО-Ависма» планирует модернизировать листопрокатное производство и расширить производство ферротитана.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — один из крупнейших в мире производителей титана. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс одна акция — «Ростеху». До кризиса «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса AirbusGroup и 100% — Embraer. На фоне обвала авиарынка в результате пандемии корпорация столкнулась с резким падением спроса — план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году сокращен с 39 тыс. до 26,5 тыс. т.

Михаил Мананников