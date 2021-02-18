Кубанские парламентарии высказали федеральной власти свое мнение об апартаментах

Депутаты Законодательного собрания края обратились к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением о совершенствовании федерального законодательства в сфере раздела зданий и сооружений на отдельные помещения, сообщает пресс-служба парламента.

Законотворцы отметили, что сегодня в крае сложилась ситуация, когда людям в качестве квартир предлагаются апартаменты, расположенные, в том числе, в объектах санаторно-курортного назначения, а также в торговых и офисных зданиях. Это вызвано несогласованностью норм в отдельных правовых актах.

Причину, по которой парламентарии обращаются к федеральной власти пояснил спикер законодательного органа Юрий Бурлачко. По его мнению, процесс превращения объектов туристической сферы и офисов в жилье имеет высокие издержки: нагрузка на социальную инфраструктуру растет, меняется исторически сложившийся облик муниципалитетов, города лишаются объектов, необходимых для развития экономики.

«В своем обращении мы предложили возможные варианты правового регулирования вопросов, связанных со строительством апартаментов и проживанием в них. Кубани необходимо сохранить свои курорты», – отметил Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко