Инвестиции в развитие «Пермских минудобрений» выросли в 2,5 раза

Инвестиции АО «ОХК „УРАЛХИМ“» в «Пермские минудобрения» в 2020 году в два с половиной раза превысили показатель 2019 года и составили 1,3 млрд руб. Работы по модернизации производства в прошлом году стали самыми продолжительным за последнее десятилетие.

По словам директора «Пермских минудобрений» Алексея Аверьянова, в этом году инвестиции в развитие производства составят 536 млн руб. На предприятии продолжат развивать направление фасовки продукции в мягкие контейнеры и вкладывать средства в улучшение условий труда сотрудников. Сейчас на «Пермских минудобрениях» работают 817 сотрудников. По итогам 2020 года, среднемесячная заработная плата на предприятии с учетом всех видов корпоративной материальной помощи и премий выросла на 7,9% и составила 84 297 руб. Это в два раза превышает средний уровень оплаты труда в Пермском крае. «В 2020 году филиалу ПМУ удалось сохранить работоспособность коллектива в период первой и второй волны заболеваемости,— отметил господин Аверьянов.— Так как предприятие — с непрерывным производственным циклом, завод выпускал продукцию даже в нерабочие дни. Мы не только не выводили сотрудников на неполную рабочую неделю, как на некоторых других предприятиях химической отрасли Пермского края, но и принимали работников на вновь созданные рабочие места в цехе погрузки продукции».

«Пермские минудобрения» производят жидкий синтетический аммиак и приллированный карбамид. В прошлом году объем производства составил 871 тыс. тонн (в 2018-м — 877 тыс. тонн), из них 217 тыс. тонн товарной продукции пришлось на аммиак, 654 тыс. тонны — на карбамид. За последние десять лет ПМУ увеличили объемы производства на 120 тыс. тонн в год.

АО «ОХК „УРАЛХИМ“» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида, 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК „УРАЛХИМ“» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака и карбамида. В составе основных производственных активов АО «ОХК „УРАЛХИМ“» — филиал «Азот» в г. Березники, филиал «ПМУ» в Перми, филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецке Кировской области и АО «Воскресенские минеральные удобрения» в Московской области.