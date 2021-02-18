Суд оштрафовал компанию «Галактика» на 10 млн рублей за взятку сотруднику УФСБ

Мировой суд Советского района Уфы оштрафовал ООО «Галактика» на 10 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. В обеспечительных целях на транспортные средства компании и банковские счета наложен арест.

4 февраля Советский райсуд признал директора «Галактики», 50-летнего гражданина Китайской народной республики Хуана Цзяньминя, виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорил к четырем с половиной годам в исправительной колонии общего режима..

Суд установил, что Хуан Цзяминь передал сотруднику регионального Управления ФСБ взятку в размере 2 млн руб. за прекращение проверок и возврат изъятой у фирмы компьютерной техники. Хуан Цзяминь свою вину признал.

ООО «Галактика» зарегистрировано в июне 1999 года. Специализируется на продаже производственного электротехнического оборудования. Принадлежит китайской «Харбинской аккумуляторной компании Гуан Юй».

Влада Шипилова