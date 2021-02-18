18 февраля, четверг
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Суд оштрафовал компанию «Галактика» на 10 млн рублей за взятку сотруднику УФСБ

Мировой суд Советского района Уфы оштрафовал ООО «Галактика» на 10 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. В обеспечительных целях на транспортные средства компании и банковские счета наложен арест.

4 февраля Советский райсуд признал директора «Галактики», 50-летнего гражданина Китайской народной республики Хуана Цзяньминя, виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорил к четырем с половиной годам в исправительной колонии общего режима..

Суд установил, что Хуан Цзяминь передал сотруднику регионального Управления ФСБ взятку в размере 2 млн руб. за прекращение проверок и возврат изъятой у фирмы компьютерной техники. Хуан Цзяминь свою вину признал.

ООО «Галактика» зарегистрировано в июне 1999 года. Специализируется на продаже производственного электротехнического оборудования. Принадлежит китайской «Харбинской аккумуляторной компании Гуан Юй».

Влада Шипилова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Трансляция

Мероприятия

Партнерские материалы

Профиль пользователя