Ремонт во спасение

Два корпуса бывшего автопарка «Пассажиравтотранса» на ул. Ижевской, 25, реконструируют, чтобы впоследствии разместить здесь Пермскую городскую службу спасения. Здание, в котором сейчас базируются спасатели, не отвечает современным требованиям. На новой площадке будут оборудованы учебно-тренировочный комплекс, единая диспетчерская служба, помещения для спецоборудования и места для отдыха сотрудников службы.



Администрация Перми продолжает реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25, в котором планируется разместить Пермскую городскую службу спасения. Сегодня здесь проводится усиление существующих фундаментов здания, устройство монолитных фундаментов и их гидро­изоляция, монтаж стоек и балок для перекрытия второго этажа, утепление фасадов. Кроме того, завершаются работы по проектированию второго здания, после чего будет принято решение о финансировании работ по реконструкции.

«Люди, которые первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, должны работать в человеческих условиях. Сейчас началась реконструкция одного из зданий. После завершения работ его площадь составит около 2,7 тыс. кв. м. Здесь разместятся поисково-спасательные отряды с техникой, оборудованием, снаряжением, появится учебно-тренировочный комплекс по разным видам профессиональной подготовки и места отдыха для спасателей. Во втором здании площадью примерно 2,2 тыс. кв. м в перспективе разместятся подразделения ЕДДС. Это будет мощнейший информационный центр с современными серверными системами, колл-центром», – отметил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин.

В настоящий момент городская служба спасения располагается на ул. Героев Хасана, 31, в двухэтажном здании 1939 года постройки площадью 673 кв. м. «В конце 1990-х годов, когда служба только создавалась, это помещение было подходящим вариантом. Но, по сегодняшним меркам, оно уже не приспособлено для размещения такого рода подразделений. Здесь нет теплых гаражей для техники, поэтому все дорогостоящее оборудование приходится хранить в холодных помещениях или на улице. Тренировочная база тоже отсутствует. Чтобы повышать профессиональный уровень наших спасателей, нам приходится заключать договоры со сторонними организациями, а это не всегда удобно. В связи с этим мы поднимали вопрос о том, что нашей службе нужно новое здание. В итоге руководство администрации Перми нас услышало, и нам смогли подобрать новую, оптимальную площадку», – рассказал заместитель директора Пермской городской службы спасения по оперативным вопросам Павел Хлызов.

База на ул. Ижевской, 25, пока тоже не отвечает нуждам службы спасения в полной мере. Ранее на этой территории находился автопарк МУП «Пассажиравтотранс». Площадка приспособлена для стоянки большого количества техники, однако пространства для размещения людей здесь практически нет. «Но участок и само здание нас изначально устраивали, поэтому было решено провести здесь реконструкцию. В 2018 году процесс был запущен, началось согласование и разработка проектно-сметной документации с учетом всех наших запросов, а в октябре прошлого года стартовали сами работы», – пояснил господин Хлызов.

По его словам, после реконструкции внутри здания появятся помещения для личного состава и техники, а также три тренировочные площадки: теплодымокамера для тренировки газоспасателей, скалодром для отработки операций на высоте и бассейн для тренировки водолазов. «Территория, на которой находится комплекс, в будущем позволяет разместить и другие объекты, необходимые для обучения наших спасателей. Предусмотрено также строительство 40-метровой радиомачты для обеспечения радиосвязью наших подразделений по всему городу», – поделился замдиректора городской службы спасения.

По контракту реконструкция первого здания должна быть выполнена до конца 2021 года. Планируется, что уже в ноябре городская служба спасения переедет на новую базу. Завершить все работы по созданию единого комплекса предполагается до конца 2022 года.