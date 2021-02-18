Группа «Курара» выпустила клип на стихотворение Осипа Мандельштама

Кинокомпания Red Pepper Film опубликовала на своем YouTube-канале новый видеоклип екатеринбургской рок-группы «Курара» на стихотворение Осипа Мандельштама «Кинематограф». Об этом сообщила PR-директор проекта om130.ru, посвященного 130-летнему юбилею поэта, Александра Кузнецова.

Режиссером клипа выступил фронтмен группы, актер Коляда-театра Олег Ягодин, он же снялся в главной роли вместе с актрисой Василиной Маковцевой. Автор и генеральный продюсер проекта — Роман Либеров.

В клипе показана история нищей актрисы. «Кинематограф сегодня — это сериал. Я много раз наблюдал войны, битвы, сколько слез и волнения, чтобы просто попасть в массовку или зрителем в час суда. Я знал актрис, которые ходят на кастинги как на работу с 9 утра до ночи, чтобы постоять на общем плане в третьем ряду в течение трех минут»,— рассказал господин Ягодин.

Он напомнил, что у Николая Коляды есть пьеса про актеров «Птица Феникс» с такими словами: «То ли дело у артистов — там копейку заработал, там две, там Дедом Морозом, тут — День Города и надо сосиской с мясокомбината попрыгать, там ещё чего, а вечером — Гамлета играешь, такой диапазон». «Вот такой ключ. И, конечно, одиночество актрисы, в голове каша из чужих слов, мыслей, образов и никого дома, потому что некогда. Такое может понять или артист, или поэт. В этой истории все соединилось. Надеюсь»,— поделился Олег Ягодин.

«Кинематограф» — шестой клип большого независимого трибьют-проекта «Сохрани мою речь навсегда» к юбилею Осипа Мандельштама. 14 января был выпущен альбом на стихи поэта от разных исполнителей. Кинокомпания Red Pepper Film планирует выпустить клипы на все композиции альбома к июню 2021 года, премьера — каждую неделю.

Ирина Пичурина