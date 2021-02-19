Пермские газовики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасной эксплуатации газового оборудования

С сентября 2017 года в России для обеспечения безопасности при использовании газа в быту изменилась периодичность проведения обязательного технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (далее – ВКГО/ВДГО). Теперь бытовые газовые приборы подлежат техническому обслуживанию не реже одного раза в год.



По Гражданскому кодексу, обязанность по содержанию газоиспользующего оборудования возложена на владельца. Поэтому собственник газового прибора должен содержать свое газовое оборудование в исправном состоянии и своевременно проводить его техническое обслуживание. Для этого необходимо заключить договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования со специализированной организацией и ежегодно обеспечивать доступ специалистам для проведения работ. Также обязательным условием безопасного использования газовых приборов является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. Эксплуатация газового оборудования при отсутствии тяги в дымоходах или вентиляционных каналах запрещена!

В помещениях, предназначенных для установки газовых приборов, должна быть естественная вентиляция. Приток воздуха должен осуществляться через форточку, фрамугу в окне, а вытяжка воздуха из помещения – через вентиляционный канал. Обязательное условие эксплуатации газового оборудования – это наличие притока воздуха для горения и нормального воздухообмена в помещении. Наличие тяги в вентиляционном и дымовом канале можно проверить, если приложить лист тонкой бумаги к вентиляционной решетке. При достаточной тяге в канале лист плотно прилегает к решетке и самостоятельно удерживается в таком состоянии. Нельзя заклеивать вентиляционные каналы или закрывать их предметами домашнего обихода. Также недопустимо пользоваться газовыми приборами при отсутствии притока воздуха, то есть наглухо закрытых окнах.

Дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять, и при необходимости – очищать не реже трех раз в год (перед отопительным сезоном, в середине и после окончания отопительного сезона) согласно Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 №410 (ред. от 19.03.2020). Зимой не реже раза в месяц нужно осматривать оголовки дымоходов, чтобы предотвратить обмерзание и закупорку их устьев. Если обнаружится, что дымовые и вентиляционные каналы засорены, то пользоваться газовыми приборами категорически запрещено.

За проведение проверки дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах отвечает управляющая организация (УК, ТСЖ, ЖСК), в частных домовладениях – собственник домовладения. Проверки дымоходов и вентиляционных каналов могут осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением специализированных организаций.

Технической причиной более половины происшествий (свыше 63% от общего числа инцидентов) является отсутствие тяги в дымоходе или вентиляционном канале, закрытый шибер печи, нарушение правил эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования. Поэтому важно и необходимо не только своевременно проводить обслуживание газового оборудования, но и обязательно следить за исправностью работы дымовых и вентиляционных каналов.

К трагическим последствиям приводит также собственная халатность пользователей и несоблюдение правил эксплуатации газового оборудования. В стремлении сэкономить деньги и время многие владельцы игнорируют и отказываются предоставлять доступ сотрудникам газовой службы, хотя при своевременном выявлении недостатков в работе газового оборудования либо дымовых или вентиляционных каналов можно предотвратить несчастный случай.

Если проживающие в помещении замечают, что их оборудование работает неисправно, либо чувствуют запах газа или видят, что пламя в горелках плиты неровное и оранжевого цвета, им нужно срочно обратиться в газовую службу, позвонив по номеру 04 или 104 с мобильного телефона. Ни в коем случае нельзя пытаться проводить ремонт и замену приборов самостоятельно. Зачастую работы, выполненные непрофессионалами, влекут за собой серьезные аварийные ситуации.

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила пользования газом в быту. Не подвергайте опасности себя и своих соседей. Будьте более ответственны, потому что от вас и ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и ваших близких, родных и соседей.

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме. В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить по номерам 04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб).