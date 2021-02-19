Связь без рисков

На фоне пандемии COVID-19 и введенного карантинного режима резко вырос интернет-трафик. Операторы говорят об увеличении объема передачи данных по своим сетям в 2020 году до 55% по сравнению с 2019-м и фиксируют нарастание тренда. Основной их заботой в связи с этим стало обеспечение информационной безопасности. Для защиты абонентов от кибератак и утечки персональных данных они сформировали набор из нескольких цифровых инструментов.



Год ускоренного роста

В 2020 году на фоне ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в Пермском крае резко увеличился интернет-трафик. Так, в сети Tele2 объем потребляемой информации возрос на 50% в годовом отношении. Наиболее заметный рост в компании отметили в первую волну «ковида» — с марта по сентябрь на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В пермском отделении «Ростелекома» заявили о росте трафика почти на 40%. У абонентов сети «МегаФон» трафик за год вырос на 55%. В МТС сообщили, что спрос на интернет-сервисы взлетел в 3,5 раза, а в среднем, по итогам 2020 года, на одного пермяка пришлось на 7 Гб больше, чем в 2019 году.

В «Ростелекоме» и «МегаФоне» отмечают, что быстрее всего трафик растет в сети 4G. По информации «МегаФона», объем передачи данных в этой сети за последний год в Прикамье увеличился на 78%. Количество 4G-устройств в сети Tele2 в регионе в 2020 году возросло на 17%.

Основу трафика, по данным операторов, составили посещения жителями региона видеохостингов и онлайн-кинотеатров, общение в соцсетях, видеозвонки и конференции в формате ВКС, занятия на образовательных интернет-платформах и онлайн-шопинг.

Информационные щиты

В условиях непрерывно растущего трафика операторы используют различные инструменты для расширения возможностей сетей и повышения безопасности передачи данных, чтобы защитить пользователей от кибератак и утечки личной информации. В телеком-компаниях также обращают внимание, что в корпоративном секторе растет потребность в защите интеллектуальной собственности компаний и персональных данных пользователей и клиентов.

«При этом резкий рост трафика и в целом его объем не имеет прямой взаимосвязи с безопасностью передачи данных,— отмечают в Tele2.— Информационная безопасность — это не „пожарные“ меры, а непрерывный процесс по защите данных. Он подразумевает комплекс мер по предупреждению сбоев в работе систем и устройств, из-за которых могла бы возникнуть утечка, а также по защите информации от искажения и предотвращению ее утери. Не менее важны и грамотные действия пользователя информационных систем».

В компании ведут отдельную работу по информированию клиентов об основах информационной безо­пасности. На сайте Tele2 есть специальный раздел «Защита и безопасность». Кроме того, операторы контакт-центра, сотрудники техподдерж­ки на сайте и в мессенджерах круглосуточно консультируют абонентов, в том числе и по вопросам безо­пасности.

В сети «МегаФон» доступен сервис для защиты от DDoS-атак. По данным компании, по итогам 2020 года подключения к нему увеличились на 100%.

Директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова пояснила, что для защиты информации используются протоколы безопасной передачи данных, например кодирование информации. В сфере интернета вещей МТС развивает инфраструктуру сети NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) в России, которая отличается повышенной безопасностью. Госпожа Кайгородова объясняет, что передача данных по NB-IoT, в отличие от других сетей, в том числе таких, как LoRa и NB-Fi, производится в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, применяющим встроенные протоколы и алгоритмы шифрования. На сегодня сеть NB IoT присутствует в Перми и во всех крупных городах региона: Березниках, Соликамске, Чайковском, Лысьве, Кунгуре и Краснокамске. В 2021 году компания намерена продолжить развитие технологии в муниципалитетах.

Крупные промышленные предприятия начали разворачивать выделенные сети LTE и 5G-ready. К примеру, в сентябре 2020 года пилотный проект по запуску 5G-ready был реализован на предприятии «ОДК — Пермские моторы». «Технология объединяет различные элементы производственной экосистемы и IT-инфраструктуры предприятия в общий закрытый контур. Это обеспечивает стабильность, повышенную надежность и безопасность всех элементов IT-системы»,— говорит директор отделения МТС в Пермском крае.

Повышенная облачность данных

Представленные в Пермском крае операторы отмечают возросший в период самоизоляции спрос и на облачные решения, которые помогают обеспечить надежную защиту информации. В частности, спрос на сервисы #CloudMTS увеличился в 2,5 раза. «15% всех подключений сервиса связано с необходимостью защиты корпоративной информации от киберрисков. Для обеспечения безо­пасности данных и защиты от вирусов пермский бизнес пользуется резервным копированием баз данных и ПО. Яркий пример: федеральная онлайн-аптека с пермской пропиской долгое время подвергалась кибератакам. Только переехав со своих серверов в облако, клиент смог решить вопрос безопасности главного инструмента для ведения бизнеса — сайта»,— рассказали в МТС.

Востребованность платформы «МегаФон Облако» в регионе в прошлом году выросла на 100%. «Для корпоративных клиентов „МегаФон“ предлагает различные облачные услуги, например хранение персональных данных в соответствии с требованиями защищенности максимального уровня, размещение государственных информационных систем с требованиями первого класса защищенности, высокопроизводительную инфраструктуру на SSD и NVMe-дисках»,— сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.

В сети «Ростелеком» на базе облачного хранилища для крупного и среднего бизнеса Qualys работает сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management, VM). С помощью него компании, которые пользуются облаком, могут сканировать как внешний периметр сетей, так и внутреннюю сеть: веб-приложения, серверы, сетевые устройства, рабочие места (в том числе удаленных сотрудников — с помощью агентских модулей). Само сканирование может быть как разовым, так и периодическим. Сервис-провайдер также может провести предварительную инвентаризацию активов организации, а по результатам сканирования проверить возможность эксплуатации наиболее критичных уязвимостей и подготовить отчет с рекомендациями по их устранению.

Трафик нарастает

Операторы сообщили, что в начале текущего года они продолжили фиксировать рост трафика. Клиенты Tele2 в первую неделю 2021 года использовали на 39% больше дата-трафика, чем годом ранее. В сети «МегаФона» за первые две недели января интернет-трафик вырос в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

В качестве основной меры для обеспечения стабильности и безо­пасности сети в дальнейшем операторы называют ее непрерывную модернизацию, в особенности это касается сети 4G. «Чтобы сеть 4G могла и дальше справляться с растущими нагрузками, мы постепенно осуществляем рефарминг — частично выделяем под нужды сетей LTE-частоты, ранее задействованные для работы стандартов 2G и 3G. В Пермском крае в 2020 году прошла масштабная модернизация сети: такие работы мы провели более чем на 120 базовых станциях. С начала этого года скоростной 4G-интернет и новое качество связи также стали доступны еще для 90 тыс. жителей деревень, поселков и сел в 22 районах края»,— заявила Инна Смирнова из «МегаФона».

Собирается продолжить «разгрузку» сетей в 2021-м и «Ростелеком». «На сегодняшний день идет согласование территорий, где каналы связи будут модернизированы и расширены с 10 Гб до 20 Гб. Также в планах компании в 2021 году построить 666 км волоконно-оптической линии связи, что позволит установить в 39 населенных пунктах Пермского края точки бесплатного Wi-Fi-доступа»,— сообщили в «Ростелекоме».

Екатерина Артемова