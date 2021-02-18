Парламент Татарстана ужесточил закон о публичных мероприятиях

Госсовет Татарстана принял закон, согласно которому организаторы будут обязаны указывать реквизиты счета, с которого финансируется акция. Требования будут распространяться на мероприятия свыше 500 человек.

Также в уведомлении надо будет указывать не только методы организации медицинской помощи, но и санитарного обслуживания. Кроме того, уточняются случаи, когда организатор публичного мероприятия не вправе проводить его.

Против законопроекта выступила фракция КПРФ. Вместе с тем большинство депутатов «Единой России» голосовали за документ. Закон был принят сразу в трех чтениях.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"